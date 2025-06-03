Tugay: “Teklifimiz En İyi Teklif, Fazlası Mümkün Değil”

Bornova Belediyesi Nikah Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Cemil Tugay, "Net en düşük 65 bin, en yüksek 80 bin lira maaş teklif ettik. Eylülde de yüzde 10 zam öneriyoruz. Buna rağmen anlaşma sağlanamaması üzücü" dedi. Tugay, bazı şoförlerin fazla mesaiyle 100 bin TL’nin üzerinde maaş aldığına dikkat çekerek, “Şoför, neredeyse belediye başkanından yüksek maaş alıyor. Bunun etik bir sınırı olmalı,” ifadelerini kullandı.

İşçiler Cumhuriyet Meydanı’na Yürüdü

Grevin beşinci gününde işçiler, Konak Pier’den Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar ve halaylarla süren eylemde oturma protestoları da yapıldı. DİSK/Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, “Tek talebimiz eşit işe eşit ücret. Bizi anlamayanlar bizden anlayış bekliyor. Bu işi masada çözmek istiyoruz,” diyerek uzlaşı çağrısında bulundu.

“Grev Kırıcı Değiliz, Sorumluluk Sendikada”

Başkan Tugay, grev nedeniyle oluşan çöp yığınlarına karşı sahada temizlik çalışmaları başlattıklarını, greve katılmayan personelin bu çalışmalara dahil olduğunu ifade etti. “İşini yapmak isteyenlere engel olmak suçtur. Grevde olmayanlara baskı yapılması hukuka aykırıdır,” diyen Tugay, çözüm için hala masada olduklarını vurguladı. “Türkiye genelinde belediye çalışanlarına verilmiş en iyi teklifi sunduk. Sorumluluk artık sendikada,” dedi.

Özgür Özel: “Her İki Tarafın da Hakkı Var”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sürece dair açıklamada bulunarak, “Kimse bizden greve çıkmış işçiye laf etmemizi beklemesin. Ama belediyenin de hakkı var. Başkan çöp toplarken ‘grev kırıcılığı yapıyor’ denilmemeli,” şeklinde konuştu. Özel, halkın kendi evinin önündeki çöpü temizlemesinin grev kırıcılığı olarak değerlendirilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Çözüm Beklentisi Sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş sendikaları arasında devam eden görüşmelerde henüz bir uzlaşı sağlanamazken, her iki taraf da süreci diyalogla çözme mesajı veriyor. Kamuoyunun ve İzmir halkının gözü ise, bu kritik süreçte atılacak adımlarda.