Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 28 Haziran 2024 tarihinde Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve Türk şirketler, Özbekistan'ın ekonomik sektörlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin genişletilmesi konularını ele aldı.

Son dönemde bu böl­geye en fazla odaklanan şir­ketlerden biri olan Cengiz Holding, Orta Asya’ya ener­ji, madencilik, metal sanayi gibi alanlarda bölgeyi hedef pazar olarak belirlemiş du­rumda.

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre Özbekistan, bölgede Cengiz Holding’in yatırımda gözde ülkelerin başında geli­yor. Özbekistan’a 5 milyar do­larlık yatırım planlayan Cen­giz Holding, Türkiye ve Azer­baycan’da birlikte çalıştığı Kalyon Holding’i de bu pazara götürüyor.

Uzun yıllardır Öz­bekistan’ı takip eden, geçti­ğimiz haftalarda da ilk büyük resmi temasını gerçekleşti­ren Kalyon Holding’in patro­nu Cemal Kalyoncu ve Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Taş­kent’e gitti.

Özbekistan Cum­hurbaşkanı Şavkat Mirziyo­yev, resmi konutunda Cengiz Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Mehmet Cengiz ile Kal­yon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, be­raberindeki heyetle görüştü.

İnşaat ve enerji masada

Görüşmede Türk şirketler ve Mirzoyoyev, Özbekistan’ın ekonomik sektörlerinin ge­liştirilmesi ve modernizas­yonu alanında ortak projele­rin hayata geçirilmesi de dâhil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişle­tilmesi konularını ele aldı. Ya­pılan görüşmede yol altyapısı­nın modernizasyonu ve inşa­sı, yeşil enerji kapasitelerinin oluşturulması, ortak jeolojik araştırmaların yürütülme­si ve ileriye yönelik madenle­rin geliştirilmesi konularında umut verici projelerin uygu­lanmasına yönelik planlar ele alındı. Bilindiği üzere Cengiz Holding’in Özbekistan’da iki projeyi tamamladı. Taşkent ve Siriderya bölgelerinde toplam 460 megavat kapasiteli elekt­rik santrallerini devreye alı­nırken, Jizzakh bölgesinde 500 megavatın üzerinde ka­pasiteye sahip başka bir sant­ralin inşası devam ediyor.

İlk toplantı Ankara’da yapıldı

Kalyon Holding’in de Öz­bekistan temasları geçtiğimiz haftalarda hız kazanmıştı. Ha­ziran ayının ilk haftasında An­kara’da Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Mali­ye Bakanı Jamshid Kuchkarov, Türk şirketi Kalyon Holding’in

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan bir araya gelmişti. Yapılan görüşmede, yine ener­ji, altyapı ve elektrik mühen­disliği endüstrisi masadaydı.

Azerbaycan’da birlikte altın arıyorlar

Kalyon Holding’in amiral gemisi Kalyon İnşaat, Türkiye dışında İngiltere, Romanya ve Azerbaycan’da faaliyet göste­riyor.

Türkiye’de İstanbul Yeni Havalimanı başta olmak üze­re birlikte önemli projelere or­tak olarak imza atan Cengiz ve Kalyon, Azerbaycan’da özellik­le Dağlık Karabağ’ın yeniden modernize edilme sürecinde­ler.

Karabağ’da ekonomiye ka­zandırılmak istenen maden sektörüyle yakından ilgilenen iki ortak, altın arama konusun­da 3 projede yer alıyor.

Kalyon Holding’in inşaat ve altyapı ko­nusunda ilgilendiği bir diğer ülkeler ise Suudi Arabistan, İs­panya ve Ukrayna. Suudi Ara­bistan’da bir ofisi aktif hale ge­tiren Kalyon, bölgedeki trilyon dolarlık proje olarak bilinen NEOM’a dahil olmayı planlı­yor.

Kalyon, Ukrayna’da da pro­jeleri yakından takip ediyor. Kalyon’un Batı Avrupa’da ilgi­lendiği pazar ise İspanya. Bu­rada da amaç yerel bir şirketle işbirliği kurmak.