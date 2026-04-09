Türkiye ile Avrupa ve Asya arasında sunduğu uçtan uca tedarik zinciri çözümleriyle lojistik sektörünün öncü oyuncularından olan CDA Lojistik, büyüme stratejisi doğrultusunda İstanbul Avrupa Yakası’ndaki yatırımlarına hız verdi. Şirket, stratejik konumuyla öne çıkan Muratbey/Çatalca’da yeni ihracat deposu yatırımı yaptı.

"Gümrüklü Antrepo Lisans Sürecinde Sona Yaklaşıyoruz"

CDA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sular, yaklaşık 15.000 metrekare büyüklüğündeki yeni depolarını yalnızca bir aktarma noktası değil, aynı zamanda çok yönlü bir lojistik üssü olarak planladıklarını açıkladı. Çatalca tesisinde ikinci faz hazırlıklarını da eş zamanlı olarak yürüttüklerini söyleyen Sular, “Hâlihazırda hizmet veren yeni ihracat depomuzun operasyonel yetkinliğini artırmak amacıyla merkezin gümrüklü antrepo statüsü kazanması için gerekli resmi lisans başvuru süreçlerini başlattık. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte ihracatçılarımız gümrüklü depolama süreçlerini de Avrupa Yakası'ndaki tesisimizde yürütebilecek.” diye konuştu.

Yeni tesisin devreye alınmasının, şirketin kapasite artırma vizyonunun doğal bir sonucu olduğunu belirten Sular, şunları da kaydetti:

“Şirket olarak altyapı adımlarımızı, ülkemizin artan ihracat potansiyeliyle eş güdümlü olarak şekillendiriyoruz. Batıya açılan ticaretimizin en yoğun güzergâhı olan Avrupa Yakası’nda güçlü bir fiziksel varlığa sahip olmak, bizim için stratejik bir öncelikti. Gümrük sahalarına, otoyol bağlantı noktalarına ve Avrupa sınır kapılarına yakınlığıyla lojistik operasyonların kalbi konumunda olan tesisimizde operasyonlar başarıyla ilerliyor.”