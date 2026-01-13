Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin tüketici hakem heyeti başvuru istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı, hızlı, adil ve düşük maliyetli bir alternatif sunduğu vurgulandı. Bu mekanizmanın, yargının iş yükünü önemli ölçüde azalttığına dikkat çekildi.

15 Bin 620 Başvurunun Büyük Bölümü Sonuçlandı

Verilere göre, 2025 yılı içerisinde Samsun genelinde tüketici hakem heyetlerine 15 bin 620 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 15 bin 130’u karara bağlanırken, başvuruların toplam parasal değeri 198 milyon 698 bin 8 lira 73 kuruş olarak kayıtlara geçti.

En Fazla Şikâyet Ayakkabı Ürünlerinde

Hizmet ve ürün bazlı değerlendirmede, tüketicilerin en çok ayakkabı ürünleri nedeniyle şikâyette bulunduğu görüldü. Toplam başvuruların yüzde 16,77’si ayakkabı sektörüne ait olurken, bu alanda 2 bin 620 başvuru yapıldı.

Ayakkabıyı sırasıyla şu sektörler takip etti:

Kıyafet: %6,17 – 963 başvuru

Cep telefonu: %4,80 – 750 başvuru

Beyaz eşya: %4,42 – 690 başvuru

Mobilya: %3,59 – 560 başvuru

GSM aboneliği: %3,50 – 547 başvuru

Kredi kartı üyelik ücreti: %2,48 – 388 başvuru

İnternet aboneliği: %2,38 – 371 başvuru

Elektrik süpürgesi: %1,92 – 300 başvuru

Perakende Ticaret Şikâyetlerde Zirvede

Sektörel dağılımda ise perakende ticaret sektörü ilk sırada yer aldı. 2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 59,03’ü perakende ticaret sektörüne yönelik olurken, bu alanda 9 bin 220 başvuru kaydedildi.

Perakende ticaret sektörünü;

Abonelik hizmetleri (%8,55 – 1.336 başvuru)

Finansal hizmetler (%7,34 – 1.147 başvuru)

izledi.

“Tüketiciler Haklarını Aramaktan Çekinmemeli”

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, tüketicilere çağrıda bulunarak, haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini belirtti. Turpçu, tüketici hakem heyetlerinin etkin, güvenilir ve erişilebilir bir başvuru yolu olduğunu vurguladı.