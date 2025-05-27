Çanakkale’den İSO 500 Listesinde Yer Alan Firmalar:

21. İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

51. Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

71. İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.

103. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

120. Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş.

260. Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bambum İlki gerçekleştirdi: Üretim Tesislerini 7/24 Canlı Yayına Açtı

269. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

319. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.

Dardanel’den Büyük Sıçrama

2024 yılı listesinde öne çıkan firmalardan biri ise hiç kuşkusuz Dardanel oldu. Geçtiğimiz yılki sıralamaya göre tam 62 basamak yükselerek 319. sıraya yerleşen Dardanel, ihracat gücü, sürdürülebilir üretim anlayışı ve yenilikçi vizyonu ile başarısını taçlandırdı. Bu yükseliş, hem sektör açısından hem de bölge ekonomisi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

"Bu Başarı Çanakkale’nin Gücünü Gösteriyor"

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, açıklanan liste hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Firmalarımızın bu prestijli listede yer alması sadece onları değil, Çanakkale’nin üretim kapasitesini ve sanayi vizyonunu da ortaya koyuyor. Hepsini yürekten kutluyorum.”

"Sanayicilerimize Şükranlarımızı Sunuyoruz"

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu da bu başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

“Her koşulda üretmeye, istihdam sağlamaya ve ekonomimizi kalkındırmaya devam eden tüm firmalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İSO 500 listesine giren her firmamız, Çanakkale’mizin gurur kaynağıdır.”

Sanayi Şehri Olarak Çanakkale’nin Gücü

Çanakkale’nin 8 firmayla yer aldığı İSO 500 listesi, ilin yalnızca tarım ve turizmle değil, sanayi üretimiyle de Türkiye ekonomisinde güçlü bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu tablo, Çanakkale’nin sanayi geleceğine duyulan güveni pekiştirirken, üretim odaklı kalkınma vizyonunun da ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.