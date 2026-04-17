AK Parti Bayrampaşa Kurucu Yöneticisi olarak görev alan, Terazidere Spor Kulübü Başkanlığı yapan ve Üç Kardeşler Ofis Mobilyaları’nın kurucusu olan Sadullah Bıçak; aynı zamanda Rumeli Türkleri Vakfı Mütevelli Üyesi olarak da çeşitli çalışmalarda bulundu. Bıçak, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Saim Bıçak’ın ağabeyi, Seyfullah ve Sedat Bıçak’ın babası, Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Kenan Bıçak’ın ise amcasıydı.

Merhum için Zeytinburnu Merkezefendi Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından Topkapı Kozlu Aile Kabristanlığı’nda dualarla defnedildi.

Cenaze törenine siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplumdan çok sayıda isim katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı milletvekilleri, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bayrampaşa Eski Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, parti temsilcileri ve çok sayıda protokol üyesi törende hazır bulundu.

Rumeli camiasından dernek ve vakıf temsilcileri de cenazeye katılarak Bıçak ailesine taziyelerini iletti. İş dünyasından ve yerel yönetim çevrelerinden birçok isim de törende yer aldı.

Katılımın yoğunluğu, Sadullah Bıçak’ın yaşamı boyunca kurduğu güçlü ilişkilerin ve bıraktığı izlerin bir yansıması olarak değerlendirildi. Bıçak, geride bıraktığı hizmetleri ve çalışmalarıyla Bayrampaşa ve Rumeli camiasında saygıyla anılmaya devam ediyor.