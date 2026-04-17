Anma töreninde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı temsilcisi, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte çok sayıda protokol üyesi yer aldı. Törende ayrıca Özal’ın oğlu Ahmet Özal ve aile yakınları da hazır bulundu.

Kabri başında saygı duruşu ve dua

Tören, Turgut Özal’ın hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından askerler tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi anıt mezara bırakıldı. Saygı duruşunun ardından edilen duada, Özal’ın devlet hizmetleri ve Türkiye’nin modernleşme sürecine katkıları anıldı.

Katılımcılar, tören sonrası Özal ailesine taziyelerini iletirken, protokol üyeleri anıt mezar içerisinde bulunan Turgut Özal Müzesi’ni de ziyaret ederek hatıra bölümünü inceledi.

Menderes ve arkadaşlarının kabirlerine ziyaret

Anma programının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan eski Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun kabirlerine geçti. Ziyarette kabirlere karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

Bakan Çiftçi ile İstanbul Valisi Davut Gül ayrıca Adnan Menderes’in eşi Berin Menderes, oğlu Aydın Menderes ve Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes’in mezarlarını da ziyaret ederek aileye saygılarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33'üncü yılında andı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum."

Turgut Özal kimdir?

Turgut Özal, 1927 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev aldı. 1970’li yıllarda ekonomi bürokrasisinde önemli görevler üstlenen Özal, Türkiye’nin dışa açılma ve serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde kilit rol oynadı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrası kurulan hükümette ekonomi yönetiminin başına getirilen Özal, 1983 yılında Anavatan Partisi’ni (ANAP) kurarak siyasete girdi. Aynı yıl yapılan seçimleri kazanarak başbakan oldu.

1983–1989 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten Özal, ihracata dayalı büyüme modeli, finansal serbestleşme ve özelleştirme politikalarıyla Türkiye ekonomisinde köklü değişimlere imza attı. 1989 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı döneminde de aktif siyaset anlayışını sürdüren Özal, Türkiye’nin küresel entegrasyonunu artırmaya yönelik politikalarıyla öne çıktı. 17 Nisan 1993’te görevdeyken hayatını kaybetti.

Turgut Özal, Türkiye’nin ekonomik dönüşüm sürecinin en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir.