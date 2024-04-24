Düzenleyecekleri fuarla bu hedefe destek olmak istediklerini söyleyen Barış Pakiş, “Bizim hedefimiz, Türkiye'yi bir ‘kompozit üssü’ haline getirmek. Aslında bu ortama da sahibiz. Kompozitte elde edilecek başarılar, ülkemizin ihracatını direkt olarak etkileyecektir. Çünkü, kompozitten elde edilen ürünler yüksek katma değere sahip.” diye konuştu.

Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip kompozit sektörünün çatı kuruluşu olan Kompozit Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, sektörün durumunu ve gelecek hedeflerini açıkladı. Dünyada ‘çağın malzemesi’ olarak nitelendirilen kompozitin; havacılıktan savunma sanayine, otomotivden tekne üretimine, yapı malzemelerinden tarıma, enerji sektöründen altyapı çalışmalarına, gıda depolamadan banyo malzemelerine kadar onlarca sektörde kullanıldığına dikkat çekerek, Türkiye’nin kompozit konusunda dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Türkiye’nin bu sıralamada çok daha iyi noktalara gelebileceğine değinen Pakiş, dernek olarak yaptıkları çalışmalarla bu süreci hızlandırmayı amaçladıklarını ve kamunun desteği ile Türkiye’nin dünya çapında bir ‘kompozit üssü’ olabileceğini vurguladı.

GELECEKTE İHTİYAÇ DAHA DA ARTACAK

Kompozitin isteğe ve ihtiyaca göre üretilebildiğini söyleyen Barış Pakiş, “Kompozit hafif ve mukavemeti yüksek bir ürün. Bu sayede, kullanılan tüm sektörler için büyük avantajlar sağlıyor. Yanmaz ürün de üretilebiliyor, görselliği yüksek ürün de... Dünya çapında birçok üretim alanında kompozit ürünlere olan talep hızla artıyor. Uçaklar, otomobiller bu ürünle hafifleyip, daha az yakıt harcarken savunma sanayinde çok kritik bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Gelecekte hidrojen depolama kısmında da karşımıza çıkacak en önemli malzemeler arasında kompozit yer alıyor. Bu malzeme Türkiye’de de ciddi şekilde kullanılıp, üretiliyor. 3 milyar dolarlık sektörümüzün 2 milyar doları ihracattan geliyor. Ancak, burada kritik bir nokta var. Kompozit malzeme kullanan birçok sektör ürettikleri ürünleri ihraç ediyor. Bu ihracat kompozit olarak görünmüyor. Bu açıdan bir hesap yapılacak olursa, kompozit ihracatının birkaç kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

DÜNYADAKİ BÜYÜKLÜĞÜ 126,3 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan kompozit konusunda Türkiye’nin daha etkili adımlar atması gerektiğini de dile getiren Barış Pakiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kompozit pazarında Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Brezilya güçlü konumda. Tüm dünyada global kompozit pazarının, 2026 yılında yüzde 7,5 büyüyerek 126,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin bu ticaretten aldığı pay ise yüzde 1 ile 1,5 arasında değişiyor. Biz, bu pastadan daha fazla pay almak istiyoruz. Bizim hedefimiz, Türkiye'yi bir ‘kompozit üssü’ haline getirmek. Aslında bu ortama da sahibiz. İlgili bakanlıklarımız da kompozit sektörüne ciddi şekilde eğilmiş durumda. Kompozit konusunda iki ana ham madde var ve Türkiye olarak bunlara sahibiz. Bunları işleyecek yerli-yabancı üretici şirketlerimiz de var. Tüm bunlar birleşince ‘neden daha iyi noktalara gelmeyelim?’ diyoruz. Sadece kimya sektörü tarafında bazı dönemlerde ham madde konusunda sorunlar yaşanabiliyor. Eğer Türkiye’de Petkim gibi bir yatırım daha olursa, kompozit üreticileri olarak çok daha başarılı çalışmalara imza atabiliriz. Kompozitte elde edilecek başarılar, ülkemizin ihracatını direkt olarak etkileyecektir. Çünkü, kompozitten elde edilen ürünler yüksek katma değere sahip. Bu da ihracatımızın hızlı bir şekilde artmasına yardımcı olacak. Sektörümüz, üretim teknolojileri bakımından da çok iyi noktalarda. Aynı zamanda ülkemizin istihdamına da ciddi katkı sunuyoruz. Dernek olarak sektörümüzün farkındalığının yükselmesini istiyoruz.”

7 MİLYAR DOLARLIK HEDEFE FUAR DESTEĞİ

Kompozit sektörüne olan ilginin artması için dernek olarak çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Barış Pakiş, “Dünyada farklı noktalarda kompozit fuarları düzenleniyor. Biz de ülke olarak bu fuarlara katılıyoruz. Ancak, uluslararası arenada düzenlenen en önemli fuarların başında Paris’teki ‘JEC World’ geliyor. Buradan yola çıkarak Türkiye’de de yıllar içerisinde çok iyi noktalara gelebilecek bir fuar düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede, ciddi şekilde çalışıyoruz. Türk kompozit endüstrisinin uluslararası buluşma noktası olması hedefiyle 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘Meet4Composite’ fuarını düzenleyeceğiz. Önde gelen şirketleri ve iş insanlarını bir araya getireceğimiz organizasyonda, birçok farklı ülkeden uluslararası satın almacılar da yer alacak. Dünyadaki büyüme ortalamasının üzerinde bir büyüme yakalayarak ilerleyen kompozit sektörü, İstanbul’da bir araya gelecek. Fuarımızın desteği ile sektörümüzü çok daha hızlı büyütebileceğimize inanıyoruz. Gelecek 5 yıl içinde sektörümüzün büyüklüğünü 7 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.