Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar, aileleri ve çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ücretsiz bir şekilde ziyaret ederek, 134 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvanı yakından görme fırsatı bulacak.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda özel günlerde ücretsiz bir şekilde ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açacak. 134 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, ücretsiz ziyaret uygulaması ile çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara birçok hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı sunacak.

Tüm hayvanların aşı ve koruyucu uygulamaları veteriner hekimler gözetiminde düzenli olarak yapılan hayvanat bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor.