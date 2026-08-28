Niğde Belediyesi'nin toplu taşıma filosuna kattığı yüzde 100 elektrikli 3 adet Otokar e-CENTRO otobüs, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e ödül getirdi.

Otokar Bölge Bayisi ACR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Acar ve Bayiler Genel Müdürü Hüseyin Gökdemir, Başkan Özdemir'i makamında ziyaret ederek kendisine 'Yılın En Genç, Yenilikçi ve Çevreci Belediye Başkanı' plaketini takdim etti.

'Şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz'

Plaket takdiminden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'yi modern, çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Trafiğe nefes aldıracak doğa dostu araçlarla vatandaşlara ücretsiz, konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunduklarını belirten Özdemir, 'Bugün bizlere yapılan ziyarette, şehrimize kazandırdığımız doğa dostu araçlar vesilesiyle şahsıma takdim edilen 'Yılın En Genç, Yenilikçi ve Çevreci Belediye Başkanı' plaketi için Otokar ve ACR yönetimine teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi elektrikli otobüslerimizi hemşehrilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunduk; bizim tek derdimiz Niğde'mize değer katmak.'