Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Büyükler Pazar Görsün-Küçük Ellerden, Büyük Fikirler' etkinliğinde toplanan 36 bin 880 TL yetimlere bağışlandı.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında bu yıl ilki gerçekleşen 'Büyükler Pazar Görsün-Küçük Ellerden, Büyük Fikirler' etkinliğine katılan minik girişimciler örnek bir davranışta bulundu. Düzenlenen etkinlikte toplanan 36 bin 880 TL, Yetimler Kervanı Derneğine bağışlandı. Çocukların girişimcilik ruhunu geliştirmek, üretkenliklerini teşvik etmek ve sosyal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Elde edilen bağışlar yetimlere bağışlandı

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar oyuncak, kitap, takı, el emeği süs eşyaları ve çeşitli ürünlerden oluşan stantlar kurarak satış ve takas yaptı. Gün boyunca ziyaretçilerle birebir iletişim kuran çocuklar, hem ticaret deneyimi yaşadı hem de özgüvenlerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinliğin en anlamlı yönlerinden biri ise çocukların elde edilen bağışları ihtiyaç sahibi yetim çocuklara ulaştırılmak üzere Yetimler Kervanı Malatya Şubesi'ne bağışlaması oldu. Miniklerin sergilediği bu duyarlı davranış, etkinliğe katılan vatandaşlardan büyük takdir topladı. İki gün süren etkinlikte toplanan 36 bin 880 TL derneğe bağışlandı. Çocukların bu örnek davranışı takdirle karşılandı.

Başkan Geçit, minik girişimcileri tebrik etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de etkinliği ziyaret ederek stantları tek tek gezdi, çocuklarla sohbet etti ve ürünleri inceleyerek onların heyecanına ortak oldu. Minik girişimcilerin ortaya koyduğu emek ve özveriyi takdir eden Başkan Geçit, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını ifade etti. Etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların paylaşma, dayanışma ve girişimcilik konusunda örnek bir duruş sergilediğini belirten Başkan Geçit, ''Büyükler Pazar Görsün' etkinliğimizde çocuklarımızın kurduğu stantları ziyaret ederek onların heyecanlarına ortak olduk. Oyuncaklarını, takılarını, kitaplarını ve çeşitli eşyalarını satışa sunan ya da takas eden yavrularımız; paylaşmanın, dayanışmanın ve girişimciliğin en güzel örneklerini ilçemizde sergiledi. Bu etkinlik sayesinde çocuklarımız hem üretmenin değerini öğrendi hem de sosyal ilişkilerini güçlendirdi. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca iki gün süren etkinlikte toplanan bağışları Yetimler Kervanına ulaştırılması büyük bir anlam taşımaktadır. Çocuklarımızı bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum' şeklinde konuştu.

Çocuklar hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi

Çocukların küçük yaşlarda sorumluluk alma, iletişim kurma ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan etkinlik, ailelerden de tam not aldı. Veliler, çocuklarının hem eğlendiği hem de sosyal becerilerini geliştirdiği organizasyon nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Renkli görüntülerin yaşandığı program, çocukların toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle hareket ederek sergiledikleri örnek davranışlarla hafızalarda güzel izler bıraktı.