Kentte gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlama programı devam ediyor. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı Zafer Haftası'na katılan kuvvet komutanlıklarını temsilen misafir komutanlar ve protokol üyeleri ile birlikte Büyük Taarruzun 101’nci yıl dönümünü kutlama programı çerçevesinde Anıtkaya Şehitliğinde düzenlenen törene katıldı. Çok sayıda vatandaşından katıldığı tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Konuşmaların ardından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası Vali Yiğitbaşı ve beraberindeki protokol üyeleri çocuklar ile birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı.