Bu rakam, sadece 1. Lig değil, Süper Lig düzeyindeki birçok kulübü geride bırakırken, Bursaspor’un hâlâ ne denli büyük bir camia olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, zorlu geçen yıllara rağmen takımlarına olan bağlılıklarını kombine satışlarıyla gözler önüne serdi.

Bursaspor camiasında büyük sevinçle karşılanan bu ilgi, kulübün geleceği adına da umut verdi. Yapılan paylaşımda, “Teksas susmaz, Bursaspor yalnız değildir!” mesajları dikkat çekerken, yönetim de taraftarlara teşekkür ederek sezon boyunca aynı birlikteliğin devam etmesini temenni etti.

Bursaspor, Büyük Kulüplerle Yarışıyor

Kombine satış rakamları, Bursaspor’un yalnızca sahada değil, tribünlerde de büyük bir güç olduğunu kanıtladı. Süper Lig’in önde gelen kulüpleriyle yarışan satış grafiği, futbol kamuoyunun da dikkatinden kaçmadı.

Uzmanlar, Bursaspor’un bu satış performansının, kulübün potansiyelini ve taraftar gücünü net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtiyor. Taraftarların bu yoğun ilgisi, yeşil-beyazlı takımın sezon boyunca evinde büyük bir avantajla sahaya çıkacağını gösteriyor.

Futbol Sadece Saha Değildir...

Bursa’da futbol bir tutkudan fazlası. Tribünler, sadece maç günleri değil, haftalar öncesinden dolmaya başlıyor. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden organize olarak hem satışlara destek veriyor hem de kulübe moral kaynağı oluyor. Bu güçlü aidiyet duygusu, Bursaspor’un yeniden yükselişi için itici güç olmaya devam ediyor.