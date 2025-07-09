Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Gürsu’nun ağırlıklı olarak armut üretimiyle bilinse de şeftali ve nektarinin de önemli yer tuttuğunu belirtti. Dönmez, “Normalde yıllık 18-20 bin ton arasında gerçekleşen üretim, bu yıl don nedeniyle 13-14 bin tona kadar düştü. Ancak oluşan yüksek fiyatlar çiftçiyi memnun etti” dedi.

Dönmez, ürünlerin büyük bölümünün iç piyasaya yönlendiğini vurgulayarak, döviz kurunun düşük kalmasının ihracatı olumsuz etkilediğine dikkat çekti. “Yurt dışına göre iç piyasada fiyatlar daha yüksek. Bursa dışındaki bölgelerde de don zararı yaşandığı için ürün arzı sınırlı kaldı, bu da fiyatlara yansıdı” diye konuştu.

Toptan çıkış fiyatlarının 30 ila 100 lira arasında değiştiğini belirten Dönmez, marketlerde ve pazarlarda fiyatların alım gücüne göre şekillendiğini söyledi. “Ürün bizden 80-100 liraya çıkıyor, markette 150-200 lira arasında satılabiliyor. Daha uygun ürünler pazarda daha erişilebilir fiyatlardan alıcı bulabiliyor” ifadelerini kullandı.

Hasadın ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Dönmez, bu yıl ciddi bir ihracat beklentilerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Çiftçi Zekeriya Hacıoğlu ise erken çeşitlerin hasadının sürdüğünü belirterek, “Santa Maria armudu öncesinde olgunlaşan şeftali ve nektarinler erkenci çeşitlerden. Bu yıl ürün az ama fiyat iyi. Dondan dolayı rekolte düşük olduğu için çiftçi şu anki fiyatlardan memnun” dedi.