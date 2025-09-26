Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın gençlerin fikirlerinin şehre doğrudan yansıması adına okullarda yaptığı Genç Bakış buluşmaları, bu hafta iki öğrencinin daveti üzerine Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulunda yapıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl’ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına geçtiğimiz yıl lise düzeyindeki okullarda başlattığı “Genç Bakış” buluşmaları bu yıl devam ediyor.

Şehre gençlerin gözünden bakmayı sağlayan programlar dizisi İnegöl adına çok faydalı fikirlerin üretildiği sohbetlere dönüşürken, yaz tatilinin ardından Genç Bakış buluşmaları geçtiğimiz hafta Okyanus Koleji ile start almıştı. Bu hafta sosyal medyadan Anıl Mustafa ve Melek isimli iki öğrencinin daveti üzerine Başkan Taban Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulunda öğrencilerle buluştu.

SINIFLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Başkan Alper Taban’ın öğrencilerle bir araya gelip gençlerin fikir ve önerilerini dinlediği, aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not aldığı Genç Bakış Programları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Ortaokuluna gelen Başkan Taban hem sınıfları ziyaret etti hem de öğrencilerle düzenlenen oturumda bir araya geldi.

AMACIMIZ ÖĞRNECİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ DİNLEMEK

Sınıf ziyaretleri sonrası Başkan Taban öğrencilerle okulun çok amaçlı salonunda buluştu. Programda öğrencilerle birlikte okul idarecileri ve öğretmenler de yer aldı.

Öğrencilerle yapılan buluşmada ziyaretin amacından söz eden Başkan Alper Taban, “Geçtiğimiz yıl Genç Bakış Buluşmaları adı altında bu programlarımızı başlattık.

Bu yıl da yeni eğitim öğretim yılıyla beraber sürdürüyoruz. Aslında format lise düzeyi okullarımıza yönelik, ancak iki öğrencimizin daveti üzerine bugün burada sizlerleyiz. Bu buluşmalarda amacımız şehirle ilgili beklentileriniz nelerdir? Neyi eksik görüyorsunuz? İnegöl’de ve mahallenizde ne görmek istiyorsunuz? Bunun gibi konularda öğrencilerimizin beklentilerini almak istiyoruz. Bu buluşmaları bunun için yapıyoruz” dedi.

SİZLERDEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK

Konuşmasında öğrencilere gelişen dünya ve değişen şartlarla ilgili de deneyimlerini aktaran Başkan Taban, özellikle gençlerden beklentilerinin yüksek olduğuna da vurgu yaparak “Bugün gelişen teknolojiyle beraber bilgi artık parmaklarımızın ucunda. Ama doğru ve faydalı kullanım tarafında kalmak durumundayız. Teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten tarafta olabilmeliyiz. Bu noktada sizler bizim ümidimiz, umudumuzsunuz. Geleceğimiz, bu ülkenin ve bu milletin geleceği sizlersiniz. Okulumuz da çok kıymetli bir okul. Çok değerli idareci ve öğretmenlerimiz var. Başarılı öğrencilerimiz var. Bu vesileyle sizlere çok güveniyoruz. Bu okuldan çok güzel hikayeler, başarılar çıkabilir. Bundan şüphemiz yok” diye konuştu.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından mikrofon öğrencilere, öğretmenlere ve okul idarecilerine uzatıldı. Özellikle öğrenciler, şehirle ilgili tavsiye, talep ve şikayetlerini dile getirerek merak ettikleri konuları Başkan Alper Taban’a sordular. Bu sorular üzerine istişareler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.