Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) ve Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) için temettü sonrası teorik fiyatlar güncellendi.

Borsa İstanbul’dan Temettü Düzeltmesi Açıklaması

Borsa İstanbul, temettü hak kullanımının devreye girmesiyle birlikte iki hissenin fiyatında otomatik düzeltme yapıldığını belirtti. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları kategorisinde yer alan bu şirketlerde, portföy işletmeciliği kazançlarına yüzde 0 tevkifat uygulandığı için brüt ve net temettü tutarları eşit olarak açıklandı.

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0287735 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0287735 TL

Temettü Sonrası Teorik Fiyat: 5,681 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmadan hesaplanmıştır.)

ATLAS yatırım ortaklığı, bugün yatırımcılarına temettü dağıtımı yaptı. Hak kullanımının gerçekleşmesiyle birlikte hisse fiyatı teorik olarak aşağı yönlü ayarlandı.

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0517542 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0517542 TL

Temettü Sonrası Teorik Fiyat: 8,478 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmadan hesaplanmıştır.)

MTRYO paylarında da temettü hakkının kullanılmasıyla birlikte fiyat düzeltmesi yapıldı.

Temettü Sonrası Fiyat Düzeltmesi Neden Yapılıyor?

Temettü dağıtımı yapılan gün, hisse fiyatı şirketin yatırımcılara nakit ödeme yapması nedeniyle teorik olarak düşer. Bu nedenle Borsa İstanbul, temettü sonrası fiyatları otomatik olarak düzeltir ve yatırımcılara şeffaf bir fiyatlama süreci sunar.