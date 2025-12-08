Halka Arz ve Başvuru Haberleri

ZERGY – Şirket paylarının halka arzında talepler 10–11–12 Aralık tarihlerinde toplanacak.

ALFAS – Inavitas Enerji’nin halka arzı için SPK’ya resmi başvuru yapıldı.

Sigorta Sektörü Prim Üretimi Açıklamaları

ANSGR – Ocak–Kasım prim üretimi %43,6 artarak 83 milyar TL oldu.

AGESA – Aynı dönemde prim üretimi %67 artışla 21,6 milyar TL ye çıktı.

ANHYT – Prim üretimi %63,9 artış göstererek 18,2 milyar TL ye ulaştı.

TURSG – Prim üretimi %45 artış ile 129,2 milyar TL seviyesine yükseldi.

VBTS Kapsamındaki Şirketler

ALKLC – 7 Ocak’a kadar brüt takas ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

BURCE – 7 Ocak’a kadar tek fiyat işlem yöntemi geçerli olacak.

GZNMI – 7 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

Yatırım, Proje ve Sözleşme Gelişmeleri

AKFYE – Isıder Enerji’nin Kocalar RES projesinde 5,9 MW’lık yeni kısım devreye alındı. Toplam güç 875 MW olurken yıl sonu hedefi 887 MW .

ALVES – Ankara Polatlı OSB’deki yatırım arsası için 81 milyon TL ödeme yapıldı.

AKMGY – Beşiktaş Belediyesi’nin imar aykırılığı iddiasıyla düzenlediği Yapı Tatil Tutanağı sonrası 3,4 milyar TL idari para cezası gündemde. Şirket karara itiraz edecek.

BTCIM – İzmir Aliağa’daki tesis yatırımı için ÇED olumlu kararı verildi.

CONSE – Bağlı ortaklık Mavibayrak’ın sermaye artırımı tamamlandı .

EBEBK – Kasım satış adedi %17 , 11 aylık toplam satış adedi %16 arttı .

ENKAI – Mozambik Temane Enerji Santrali için 158,5 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

FRIGO – Şirket 2,8 milyon euro tutarında yeni iş aldı.

GLRMK – Sırbistan Demiryolu Altyapı Genel Müdürlüğü ile uluslararası demiryolu projesi sözleşmesi imzalandı.

GLCVY – Akbank’ın 750 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesi devri tamamlandı.

JANTS – Konya’daki 4 MW GES devreye alındı, toplam kapasite 10,2 MW . OSB’deki yeni fabrika deneme üretimlerine başladı.

KZBGY – Marmaris’teki proje için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alındı.

MGROS – Fitch, şirketin kredi notunu teyit etti; görünüm pozitife yükseltildi.

OZKGY – İngiltere’deki bağlı ortaklığın sermayesi 10,7 milyon pound seviyesine çıkarılıyor. Borsa İstanbul’da Manipülasyon Operasyonu: 6 Gözaltı İçeriği Görüntüle

ORGE – Gebze–Darıca Metro Projesi kapsamında sözleşme tutarına 1,2 milyon euro ek artış yapılacak.

SARKY – Bulgaristan’daki bağlı ortaklık 2024 yılında ana metal üretimi ödülü aldı.

YESIL – Yeşil Global Enerji’de ortaklık payı artırma kararı alındı.

YBTAS – Yozgat Çimento Fabrikası klinker hattı 30 gün bakıma alınacak.

Borçlanma ve Sermaye İşlemleri

AKBNK – 20 milyon euro ve 50 milyon euro tutarında iki ayrı uzun vadeli borçlanma aracı ihracı bugün tamamlanacak.

LIDFA – 182 gün vadeli 110 milyon TL bono ihraç edildi.

TSKB – Yurt dışında 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu.

KAPLM – Şirkete 105 milyon TL faizsiz sermaye avansı sağlandı.

OZMGY / METRO / MEGMT / OSMEN / JANTS – Çeşitli yatırımcılar tarafından pay satışı ve kaydileştirme başvuruları gerçekleştirildi.

Sermaye Artırımı Haberleri

SEKUR – Bedelli ve bedelsiz artırımlarla sermaye 187,6 milyon TL’ye çıkarıldı. Kalan 256.042 pay 9–10 Aralık’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

Temettü Dağıtacak Şirketler – 8 Aralık 2025

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi ATLAS 0,0288 0,0288 %0,50 08.12.2025 MTRYO 0,0518 0,0518 %0,61 08.12.2025

Bugün Genel Kurulu Bulunan Şirket

OTTO Holding A.Ş. – Olağan Genel Kurul, saat 11:00.

BIST’te Yoğun Haber Akışı

8 Aralık 2025 tarihli KAP akışı, özellikle enerji yatırımları, uluslararası projeler, borçlanma araçları ve halka arz süreçleri ile dikkat çekiyor. Yatırımcılar için hem sektör bazlı büyüme verileri hem de şirket bazlı yeni sözleşmeler ön plana çıktı.