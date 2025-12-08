Açılışta bankacılık endeksi %1,10, holding endeksi ise %0,46 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en güçlü performans bankacılık sektöründen gelirken, en fazla düşüş yaşayan sektör %0,24 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentileri gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentileri ön planda olsa da Fed üyelerinden gelebilecek şahin açıklamalar risk iştahını sınırlıyor. Bu nedenle küresel borsalar haftaya karışık bir görünümle başladı.

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olacağını belirtiyor. Yurt dışında ise Avro Bölgesi yatırımcı güveni, Almanya sanayi üretimi ve ABD tüketici enflasyon beklentileri günün önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Teknik görünümde 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri ise destek konumunda takip ediliyor.

BIST 100’de pozitif açılışın ardından gün içi hareketliliğin, küresel veri akışı ve Fed cephesinden gelecek mesajlarla şekillenmesi bekleniyor.