“Yok yılı” etkisiyle üretim azaldı

BALIKESİR (İHA) – Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2025-2026 zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Tan, zeytinde bu yıl “yok yılı” etkisinin görüldüğünü belirterek, üretimde yaklaşık yüzde 35 oranında düşüş beklendiğini ifade etti.

Dr. Tan, “Bu yıl toplam 2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi öngörülüyor. Bunun yüzde 30’una karşılık gelen 740 bin tonu sofralık, 1 milyon 710 bin tonu ise yağlık zeytin olarak değerlendirilecek” dedi.

310 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

Zeytinyağında 5,5 kiloda 1 kilo yağ verimliliğiyle yaklaşık 310 bin ton üretim öngördüklerini belirten Tan, “Geçen yıl rekor bir üretim yılı yaşamıştık, bu yıl ise doğal döngü nedeniyle düşüş yaşıyoruz. Sofralık zeytin üretimi ise geçen yıla yakın seviyelerde olacak. Ancak bazı bölgelerde hastalık ve zararlı etkileri ilerleyen dönemde rekolteyi olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

Zeytin ağacı sayısı 200 milyona yaklaştı

Zeytincilikte son yıllarda dikim alanlarının hızla arttığını hatırlatan Tan, “15 yıl önce 90 milyon olan geleneksel zeytin ağacı sayımıza yaklaşık 110 milyon yeni fidan eklendi. Bu da üretim dalgalanmalarını azaltan en önemli etkenlerden biri oldu” diye konuştu.

Rekolte tahmini ikinci ön rapor niteliğinde

UZZK Başkanı Tan, yapılan tahminlerin ikinci ön rekolte çalışması olduğunu, hasat ilerledikçe rakamların güncellenebileceğini belirterek, “Kesin sonuçlar hasat dönemi tamamlandığında paylaşılacak. Bu yılki rekolte tahminlerinin sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.