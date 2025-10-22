CHP’de kurultay krizi yeniden alevlendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultay tartışmaları yeniden gündeme geldi. Eski CHP delegeleri ile Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partinin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongresi seçimlerinin iptali talebiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, sundukları dilekçede CHP Genel Merkezi’nin 38. Olağan Kurultay’da parti içi iradeyi organize bir şekilde ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Dilekçede ayrıca bu durumun “hukuka ve kamu düzenine aykırı” olduğu belirtildi.

“Kurultaylar hukuka karşı hileyle düzenlendi” iddiası

Mahkemeye sunulan dilekçede, CHP’nin 6 Nisan 2025’te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025’teki 22. Olağanüstü Kurultaylarının, açılan davayı konusuz bırakmak amacıyla düzenlendiği ve bunun “hukuka karşı hile” anlamına geldiği ifade edildi.

Bu nedenle söz konusu kurultayların “yok hükmünde” sayılması gerektiği vurgulandı.

Dilekçede ayrıca, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlanla batıl” olduğu iddia edilerek, Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden alınması talep edildi.

39. Olağan Kurultay sürecindeki tüm seçimlerin iptali istendi

Savaş ve ekibi, CHP yönetimi tarafından yürütülen 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptali yönünde karar verilmesini talep etti.

Dilekçede, bu süreçte alınan kararların “parti içi demokrasiyi engellediği” ileri sürüldü.

Özgür Özel’den sert tepki: “Lüzumsuz bir iş”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Lütfü Savaş’ın başvurusuna sert ifadelerle tepki gösterdi.

Özel, “Ülkenin bu kadar derdi varken, o lüzumsuz ismin yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hesabı sorulur. Yakından tanıtacağım kendisine” ifadelerini kullandı.