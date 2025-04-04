Şirket Kurma ve Temsilcilik Zorunluluğu

Mevcut düzenlemelerde Türkiye’de 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformlarının Türkiye’de bir temsilci bulundurma zorunluluğu bulunuyordu. Yeni yönetmelik taslağı ile birlikte bu yükümlülük bir adım daha ileri taşınıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, bu platformlar Türkiye’de anonim veya limited şirket kurarak yetkilendirme almak zorunda olacak. Ayrıca, yurt dışı merkezli şirketlerin Türkiye’de kuracakları şirketin tüm hisselerinin kendilerine ait olması gerekecek.

BTK'ya Erişim Engelleme Yetkisi Geliyor

Taslak düzenlemeye göre, BTK’nın yetkileri de genişletiliyor. Kuruma, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu sağlığı gibi gerekçelerle sosyal medya platformlarının erişimini engelleme yetkisi verilecek. Bu yetki, platformların yetkilendirme alıp almadığına bakılmaksızın kullanılabilecek.

Yeni Yükümlülükler ve Şartlar

Sosyal medya platformlarına getirilen yeni düzenlemeler kapsamında şu yükümlülükler öne çıkıyor:

Yetkilendirme Ücreti: Platformlar, Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için belirli bir yetkilendirme ücreti ödemek zorunda olacak.

Evrensel Hizmet Katkı Payı: Şirketler, Türkiye’deki elektronik haberleşme altyapısına katkıda bulunacak.

Tüketici Hakları ve Rekabetin Korunması: Kullanıcı hakları ve adil rekabetin sağlanması için ek önlemler alınacak.

Kişisel Veri Güvenliği: Platformların Türkiye’deki kullanıcı verilerini nasıl işleyeceği sıkı bir şekilde denetlenecek.

Şebeke Güvenliği: Güvenlik olaylarının BTK’ya raporlanması gerekecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Milli Ekonomiye Sahip Çıkma Günü'

Yetkilendirme Almayan Şirketlere Ağır Cezalar

Yeni yönetmelik, kurallara uymayan platformlara yönelik ciddi yaptırımlar da içeriyor. Yetkilendirme almadan hizmet sunan şirketlere 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişen idari para cezaları uygulanabilecek. Bunun yanı sıra, altı ay içinde yetkilendirme almayan platformların bant genişliği %95 oranında kısıtlanacak. Üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformların ise tamamen erişime kapatılması söz konusu olacak. Ayrıca, belirli şartlar sağlanmadığı takdirde bu platformlara üç yıl boyunca yetkilendirme verilmeyecek.

Tartışmalar Devam Ediyor

BTK’nın sosyal medya platformlarına yönelik yetkilerini artıran bu düzenleme, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda. Erişim engeli ve bant daraltması gibi uygulamaların ifade özgürlüğü açısından nasıl sonuçlar doğuracağı konusunda çeşitli tartışmalar sürerken, sektör temsilcileri ve hukukçular düzenlemenin kapsamı ve uygulanabilirliği konusunda farklı görüşler dile getiriyor. Önümüzdeki dönemde yönetmelik taslağına ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.