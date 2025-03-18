Her yıl düzenlenen konferansın bu yılki teması "Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" olarak belirlendi. Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet temsil ederken, konferansa Batılı ülkelerin yanı sıra Suriye’nin komşuları, Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da iştirak etti.

"Bu toplantı ahlaki bir sorumluluk"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Bu toplantı, Suriye’deki çıkmaz karşısında ahlaki bir sorumluluk ve Suriyelilerin çektiği acıları hafifletmek için uluslararası çabaları artırmak adına gerçek bir fırsattır" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği’nin bazı yaptırımları askıya almasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Şeybani, Suriye’nin yeniden inşasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Şeybani, "Tüm bağışçı ülkeleri, Suriye’nin yeniden inşa çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemeye davet ediyoruz" dedi. Yerinden edilen Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için uluslararası çabalara ve ekonominin canlandırılmasına yönelik katkılara ihtiyaç olduğunu belirtti.

AB’den 2,5 milyar euroluk yardım taahhüdü

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Suriyelilere yönelik yardım taahhüdünü 2025 ve 2026 yılları için yaklaşık 2,5 milyar euroya yükselttiğini duyurdu. Von der Leyen, "Çatışmaların başından bu yana Suriyelilere 37 milyar eurodan fazla destek sağladık. Şimdi, Esad’ın devrilmesiyle birlikte bu destek her zamankinden daha önemli hale geldi" dedi.

Von der Leyen, "Avrupa Birliği, hem Suriye içindeki hem de bölgedeki mültecilere yönelik yardım taahhüdünü artırıyor. Bugün burada bulunan herkesi de aynısını yapmaya çağırıyoruz. Suriye halkının desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Türkiye’den yaptırımların kaldırılması çağrısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada, Suriye yönetiminin kapsamlı bir geçiş sürecini destekleme yönündeki adımlarının uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Suriye’nin ekonomik güvenliği, ülke istikrarı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Geri dönüşlerin teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı yeniden inşa çabalarıyla Suriye’de ekonomik imkan ve istihdam oluşturulmalıdır" dedi.

Yılmaz, Suriye’ye yönelik yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Suriyelilerin gündelik yaşamlarında ivedilikle iyileşme sağlanmasının önemini belirtti. Ayrıca, "Suriye’de nihai olarak sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması, ülkenin terör unsurlarından tamamen temizlenmesine bağlıdır. Şam yönetiminin PKK/YPG güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile vardığı mutabakatın eksiksiz ve hızlı bir şekilde uygulanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca İsrail’in saldırgan tutumunun Suriye açısından bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 milyar euroluk destek

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, konferansta Suriye’ye 4,2 milyar euro hibe, 1,6 milyar euro ise düşük faizli kredi olmak üzere toplamda yaklaşık 6 milyar euro destek taahhüt edildiği belirtildi. Açıklamada, bazı fonların birden fazla yıla yayıldığı ve 2025 yılı için kesin bir miktar belirlemenin zor olduğu ifade edildi.

Bağışçılar konferansında Almanya yaklaşık 300 milyon euro destek taahhüdünde bulunurken, ABD herhangi bir finansal taahhütte bulunmadı.