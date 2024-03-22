Lastiğin ötesinde hizmetler sunarak sektördeki mobilite dönüşümüne liderlik eden Brisa, “Mobilite Merkezi” olarak konumlandırdığı hızlı bakım servis zinciri Otopratik’i yaygınlaştırma için yatırımlarına devam ediyor. Otopratik’in 2023’ün sonunda devreye alınan ve daha küçük alanlarda da hizmet verebilen yeni konsepti Otopratik Midi, 10. mağazasını hizmete açtı.

Otopratik Midi, periyodik bakım, lastik satışı, lastik dışı ürün satışı, elektrikli araç bakımıve daha birçok Otopratik ürün ve hizmetini daha küçük alanlarda müşterileriyle buluşturmaya ve hızla büyümeye devam ediyor.

Bugüne kadar Bursa, Uşak, Giresun, Rize, Ağrı, Kütahya, Çanakkale, Ankara, Kastamonu ve Sakarya’da açılan Otopratik Midi’ler, mevcut mobilite merkezleri Otopratik’lerden farklı olarak 300 metrekare ve altındaki alanlarda hizmet veriyor.

Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, değişen müşteri ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hızlı bakım servis zincirimiz Otopratik’lere yatırım yapmaya ve Türkiye’nin her bölgesinde büyümeye devam ediyoruz “Brisa olarak mobilitenin geleceğinde öncü rol üstleniyoruz. 2030 vizyonumuza doğru giderken, kendimizi sadece lastik üreticisi olarak değil, mobilitenin sektördeki oyun kurucusu olarak konumlandırıyoruz. Bu yıl özellikle mobilite alanındaki hizmetlerimizi ve çözümlerimizi çeşitlendireceğimiz, yeni iş modellerimizi devreye almaya odaklanacağımız bir yıl olacak. Otopratik Midi’yi Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimizle buluşturmayı, her bölgeyi kapsayacak şekilde 30’un üzerinde Otopratik Midi açmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Brisa’nın Mobilite Merkezi olarak konumlandırdığı Otopratik noktalarında tüketiciler lastik değişiminden akü değişimine, yağ değişiminden, periyodik bakımlarına kadar araçları ile ilgili bakım hizmetlerini hibrit ve elektrikli araç segmentleri de dahil olmak üzere her marka araç için alabiliyor. Brisa, 2023 yılında Otopratik markası ile İstanbul’da “Yerinde Servis Hizmeti” uygulamasını da hayata geçirdi. Başlatılan uygulama ile hibrit ve elektrikli araç sahipleri dahil tüm binek ve hafif ticari araç sahipleri güvenli ve hızlı bir şekilde araçlarının bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.