Bozdoğan Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesinde esnaf ve vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin önemli ticaret ve çalışma alanlarından biri olan Yeni Sanayi Sitesinde ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştirilen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, sanayi sitesi içerisindeki ihtiyaç duyulan alanlar kilitli parke taşlarıyla düzenlendi. Yapılan çalışmayla esnafın günlük faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi, vatandaşların ise sanayi sitesine daha güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmesi amaçlandı.

Düzenleme sayesinde araç ve yaya ulaşımının daha sağlıklı hale getirilmesinin yanı sıra, sanayi sitesinin çevre düzenine de katkı sağlandı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, çalışmaların vatandaşların ve esnafın ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek 'Bozdoğan'ımızın her noktasında hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yeni Sanayi Sitemiz de ilçemizin üretim ve ticaret açısından önemli noktalarından biri. Burada faaliyet gösteren esnafımızın çalışma şartlarını iyileştirmek ve vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladık. İhtiyaçları yerinde tespit ederek, imkânlarımız doğrultusunda çözüm üretmeye devam edeceğiz. İşimiz de gücümüz de Bozdoğan' dedi.

Bozdoğan Belediyesi ekiplerinin, ilçe merkezi ve mahallelerde ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemelerine yönelik çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği bildirildi.