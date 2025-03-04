Yeni düzenlemelerle birlikte, bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesi uygulaması sona erecek. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AK Parti hukukçularının ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni paket, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve velayet gibi konuları daha adil ve hakkaniyetli bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Boşanma Davaları Hızlanacak

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu’, uluslararası uygulamaları inceleyerek öneriler geliştiriyor. Boşanma davalarının uzun süremesi sebebiyle yaşanan mağduriyetleri önlemek amacıyla, mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet gibi konuların boşanma davasından ayrı tutulması planlanıyor. Bu sayede, boşanma kararının daha hızlı çıkması, tarafların yeni bir hayata başlamasının önündeki engellerin kaldırılması amaçlanıyor.

Nafaka Süresine Yeni Kriterler Geliyor

Yeni sistemde nafaka süresi belirlenirken evliliğin uzunluğu, tarafların gelir durumu, çocuk olup olmadığı ve tarafların kusur oranı gibi faktörler dikkate alınacak. Nafaka süresi belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırılacak, ancak özel durumlar hariç tutulacak. Şu kriterler öne çıkacak:

Kısa süreli evliliklerde uzun vadeli nafaka ödemesi kaldırılacak.

Kadının çalışamayacak durumda olması halinde nafaka süresiz devam edebilecek.

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Boşanma Süreci Daha İleri Bir Hukuki Yapıya Kavuşturulacak

Avrupa ülkelerinde uygulanan sistemler referans alınarak geliştirilen yeni düzenleme, boşanma sürecini hızlandırırken yeni mağduriyetler oluşturmamaya odaklanıyor. AK Parti hukukçuları, "İki taraf da boşanma konusunda kararlı ancak nafaka, mal paylaşımı ya da velayet konularında anlaşmazlıklar nedeniyle yıllarca süren davalar hem kadında hem erkekte hem de çocukta psikolojik tahribat yaratıyor. Yeni sistemle bu süreci tarafların iradesine uygun, daha sağlıklı bir zemine oturtuyoruz" açıklamasında bulundu.

Kadın Mağdur Edilmeyecek

Kadınların sosyal ve ekonomik güvencesinin korunması adına nafaka sisteminde önemli bir denge kurulacak. Nafakanın süreli hale getirilmesi planlanırken, özel durumlarda süre kısıtlaması uygulanmayacak.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte aile mahkemelerindeki yargılamalar daha hızlı ve etkin yürütülecek, tarafların uzun yıllar sürecek yargı süreci nedeniyle ekonomik ve psikolojik olarak yıpranmasının önüne geçilecek. Meclis günemine gelecek olan yasa tasarısının detayları ilerleyen dönemde netlik kazanacak.