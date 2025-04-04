Boşanma Davalarının Maliyeti Yükseliyor

Boşanma davalarının artan maliyetleri, özellikle evlilik birliği sırasında edinilen taşınmazlar ve değerli eşyaların paylaşımı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklarla daha da derinleşiyor. Avukat ücretleri ve dava masraflarının yanı sıra, boşanma sonrası mal paylaşımı davaları da eklenince, taraflar için ödenecek toplam tutar oldukça yükseliyor. Bu süreçlerde harcanan para, evlilik kararını alırken yapılan masrafları aşabiliyor. Özellikle çekişmeli boşanmalarda, dava maliyetleri 500 bin TL'yi bulabiliyor.

Düğün Takıları: Kimin Malı?

Birçok boşanma davasında tartışma konusu olan diğer bir önemli nokta ise düğünde takılan takılar. Yargıtay'ın, düğün sırasında takılan takıların kime ait olduğuna dair verdiği kararlar, taraflar arasında tartışmalara yol açabiliyor. Gelin mi yoksa damat mı bu takıların sahibi olmalı? Bu sorunun yanıtı, her boşanma davasında farklılık gösterebiliyor. Ancak bir sonuca varıldığı takdirde, bu takılar genellikle davanın bir parçası haline geliyor. Ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bazen takıların sahipliği, avukatların hakları ile ilgili bir mesele haline bile gelebiliyor.

Gri Boşanma: 50 Yaş Üstü Boşanmalarda Artış

Son yıllarda, 50 yaş ve üzeri bireylerin boşanma oranlarında dikkat çeken bir artış gözlemleniyor. "Gri boşanma" olarak adlandırılan bu durum, evliliklerini yıllar sonra sonlandıran bireylerin sayısının her geçen yıl arttığını gösteriyor. 2024 yılında, 50 yaş ve üzeri 55 bin 595 kişi boşanarak, bu yaş grubundaki boşanma oranı son 5 yılda %44,53 oranında bir artış gösterdi.

Ekonomik Zorluklar ve Evlilik Kararları

Evlilik kararını alırken çiftler genellikle yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Düğün organizasyonlarından beyaz eşya ve mobilya alışverişine kadar pek çok harcama, yeni çiftlerin üzerine büyük bir finansal yük bindiriyor. Bu şartlar altında, boşanma kararının da benzer şekilde ciddi maliyetlerle birleşmesi, evliliklerin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

Sonuç olarak, Türkiye'deki boşanma süreçleri, maddi açıdan giderek daha karmaşık ve pahalı bir hal almakta. Düğün takılarının kime ait olduğu gibi, her geçen gün daha fazla hukuki mücadeleye sahne olan konular da bu süreci daha da zorlaştırıyor.