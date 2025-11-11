Autocharge uyumlu araçlarda şarjı otomatik başlatan “Tak-Çalıştır” özelliği, uygulama ya da kart kullanımına gerek kalmadan hızlı, pratik ve güvenilir bir deneyim sunarak elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir ve konforlu hale getiriyor. Türkiye’de bu teknolojiyi hayata geçiren öncü şarj ağlarından biri olan 5 - Borusan EnBW Şarj, yenilikçi adımıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor.

EnBW ve Borusan grup şirketlerinden Borusan EnBW Enerji’nin elektrikli araç şarj ağı alanında kolay, güvenli, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunan markası 5 - Borusan EnBW Şarj, tamamen otomatik ve mobil uygulama veya kart kullanmadan şarj sürecini başlatmayı sağlayan “Tak‑Çalıştır” özelliğini tanıttı. 5 - Borusan EnBW Şarj’ın kullanıcı odaklı yaklaşımını ileri teknolojiyle buluşturan bu çözüm, elektrikli araç sahiplerine Türkiye genelinde konforlu mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, yeni adımlarının dijitalleşme ve sürdürülebilir mobilite vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Borusan EnBW Şarj olarak, elektrikli araç kullanıcılarının şarj deneyimini kolaylaştırıp hızlandıran çözümler geliştiriyoruz. ‘Tak-Çalıştır’ özelliğimizle şarj sürecinin adımlarını azaltarak en pratik hale getiriyor, temassız, zaman kazandıran ve konforlu bir deneyim sunuyoruz” dedi.

Kullanıcı odaklı ve anlık kontrol sağlıyor

“Tak-Çalıştır”, aracı tanıyan ve şarjı kullanıcı yerine başlatan akıllı bir sistem. 5 - Borusan EnBW Şarj uygulamasına entegre bir sistem olan “Tak‑Çalıştır”, mobil uygulama ile şarj işlemini tamamlayan ve araçları Autocharge özelliğiyle uyumlu olan elektrikli araç kullanıcılarını kapsıyor. Bu koşulları sağlayan kullanıcıların mobil uygulama ekranlarında otomatik olarak “Tak -Çalıştır” özelliğini etkinleştirme seçeneği sunuluyor. “Tak-Çalıştır” uygulaması, hemen etkinleştirilebileceği gibi sonradan “Hesabım, Araçlarım” sekmesinden de etkinleştirilebiliyor ya da devre dışı bırakılabiliyor.

Etkinleştirildikten sonra, “Tak-Çalıştır” özelliğiyle birlikte şarj soketi araca takıldığı anda otomatik olarak şarj işlemi başlıyor. “Tak-Çalıştır”, herhangi bir uygulamaya veya RFID gibi temassız kimlik doğrulama kartlarına ihtiyaç duymadığı için kullanıcılara zaman ve hız kazandırıyor. 5 - Borusan EnBW Şarj’ı tercih eden kullanıcılar, araçlarının “Tak-Çalıştır” özelliğiyle uyumlu olup olmadığını anlamak veya etkinleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için 0850 762 07 08 nolu müşteri hizmetleri numarasını arayabiliyor ya da [email protected] mail adresinden müşteri destek ekiplerine ulaşabiliyor.

Yüksek performanslı, sürdürülebilir şarjın yeni adresi 5 - Borusan EnBW Şarj

Yüksek güçlü şarj alanında sektör liderliğini hedefleyen 5 - Borusan EnBW Şarj, Türkiye genelinde 449 noktada hizmet veriyor. Şirket, 2025 sonunda 500’e, 2030’da ise 3.000 şarj noktasına ulaşmayı hedefliyor ve bu doğrultuda yaklaşık 10 milyar TL yatırım planlıyor.