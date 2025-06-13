Risk İştahı Geriledi, BIST 100 Güne Şokla Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,71 düşüşle 9.167 puandan başladı. Bankacılık endeksi açılışta yüzde 4,77 gerilerken, ulaştırma endeksi yüzde 6’ya varan kayıplarla dikkat çekti. Gün içerisinde düşüş hız kesmeden devam etti; saat 12.53 itibarıyla endeks yüzde 3,88 kayıpla 9.145 seviyelerinde işlem gördü.

Dünya Endeksleri Arasında En Sert Düşüş

Borsa İstanbul 100 endeksi, küresel ölçekte en çok değer kaybeden borsa olarak öne çıktı. Dünya genelinde riskli varlıklardan kaçış yaşanırken, Borsa İstanbul’un satış dalgası, Türkiye piyasalarındaki kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Bankacılık hisselerinde yüzde 5’e ulaşan kayıplar gözlenirken, en sert satış ise ulaştırma sektöründe gerçekleşti.

Jeopolitik Gerilim Piyasayı Altüst Etti

İran devlet televizyonunun, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile başkent Tahran ve Kirmanşah gibi önemli noktalara saldırı düzenlediği haberini geçmesiyle piyasalar adeta çalkalandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a saldırı başlattıklarını doğrularken, olağanüstü hal ilan edildiği bilgisi, yatırımcı güvenini daha da sarstı. İran ise ABD'yi bu saldırıların sorumlusu olarak göstererek tansiyonu daha da artırdı.

Teknik Seviyeler Takipte: 9.100 ve 9.000 Kritik Destekler

Analistler, BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerini kritik destek noktaları olarak işaret ederken; yukarı yönlü toparlanmalarda ise 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini belirtiyor. Ancak, kısa vadede jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceği vurgulanıyor.

Günün Kazananları ve Kaybedenleri

Panik havasına rağmen bazı hisselerde dikkat çekici yükselişler yaşandı. En çok prim yapan hisseler arasında yüzde 9,91 ile Gedik Yatırım, yüzde 6,51 ile Ulusoy Elektrik ve yüzde 6,50 ile Akfen İnşaat yer aldı. Savunma sanayi hisseleri de jeopolitik gelişmelerle birlikte yükselişe geçti; SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri yüzde 5,81; Altınay Savunma Teknolojileri ise yüzde 2,57 prim yaptı.

Diğer yandan, taban fiyata gerileyen hisseler arasında Enda Enerji, Euro Yatırım Holding, Sumer Varlık, Eminiş Ambalaj, Senkron Güvenlik ve Gübre Fabrikaları öne çıktı.

ABD’den Kritik Açıklamalar ve Geri Çekilme Hazırlığı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in İran’a saldırısının “tek taraflı bir eylem” olduğunu belirtirken, Washington’un bu operasyonda yer almadığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Bağdat Büyükelçiliği’ndeki zorunlu olmayan personelin geri çekilmesi için hazırlık yapıldığını açıkladı. Aynı zamanda Bahreyn ve Kuveyt’teki diplomatik misyonlarda da benzer tedbirler gündemde.

Piyasalarda Belirsizlik Artıyor

Borsa İstanbul’daki satışlar, yalnızca Türkiye’ye özgü değil; Orta Doğu’daki kriz tüm gelişen piyasaları etkiliyor. Ancak, Türkiye gibi jeopolitik risklere daha duyarlı ekonomilerde bu etkiler daha derin hissediliyor. Küresel piyasaların seyri, başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarında ve tahvil piyasalarında da oynaklığı artırıyor.

Jeopolitik risklerin finansal piyasalarda yarattığı belirsizlik, yatırımcıların temkinli duruşunu zorunlu kılıyor. Özellikle kısa vadeli işlemlerde büyük dalgalanmalara hazırlıklı olunması gerekiyor. Gelişmelerin seyrine göre Borsa İstanbul'da volatilite yüksek kalmaya devam edebilir.