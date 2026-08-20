1 Ocak-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 6 bin 819 özel halk otobüsü ile 216 bin 787 minibüs denetlendi.

Kontroller sonucunda trafik kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

7 ayda 82 binden fazla cezai işlem

Denetimlerde ceza uygulanan özel halk otobüsü, minibüs ve sürücülerinin toplam sayısı 82 bin 582 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde toplu taşıma araçlarının trafik kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermesi ve yolcu güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.