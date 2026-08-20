Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem gününde dalgalı seyir öne çıktı. BIST 100 endeksi güne sınırlı yükselişle başlamasına rağmen günün ilk yarısında gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi.

Dünkü kapanışını 14.458,98 puandan yapan BIST 100, yeni güne 14.469,07 puandan başladı. Sabah saatlerinde 14.562,51 puana kadar yükselen endeks, sonrasında artan satışlarla 14.341,15 puana kadar geriledi.

Saat 13.00 itibarıyla BIST 100, önceki kapanışa göre 81,81 puanlık düşüşle 14.377,17 seviyesinde bulunuyor. Böylece endeksteki değer kaybı yüzde 0,57 olarak gerçekleşti. Günün ilk yarısındaki toplam işlem hacmi ise 84 milyar lirayı buldu.

Bankacılık ve holding hisselerinde sınırlı düşüş

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektörler arasında en güçlü performans spor endeksinde görüldü. Spor hisselerini takip eden endeks yüzde 4,59 yükselirken, bilişim endeksi yüzde 4,12 ile günün ilk yarısında en fazla gerileyen sektör oldu.

Ana sektör endekslerinde teknoloji yüzde 2,22, hizmetler yüzde 0,10 düşerken sanayi yüzde 0,01 ve mali endeks yüzde 0,02 yükseldi.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 48'i değer kazanırken 45 hisse geriledi, 7 hisse ise yatay seyretti. İşlem hacmi açısından Tüpraş, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik öne çıkan hisseler oldu.

Dolar ve avroda gün ortası fiyatları

İstanbul serbest piyasada gün ortasında dolar 47,9560 TL'den, avro ise 56,2780 TL'den işlem görüyor.

Uluslararası döviz piyasasında avro/dolar paritesi 1,1707 seviyesinde bulunurken sterlin/dolar 1,3647, dolar/yen paritesi ise 158,3 seviyesinde seyrediyor.

Altın geriledi, Brent petrol yükseldi

Küresel piyasalarda altının ons fiyatında düşüş görüldü. Ons altın yüzde 0,9 değer kaybederek 4.481 dolar seviyesine geriledi.

Brent petrol ise günün ilk yarısında yükseliş kaydetti. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 artışla 93,7 dolar seviyesinde işlem gördü.

Tahvil piyasasında 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,30, bileşik getirisi ise yüzde 40,78 olarak gerçekleşti.

Piyasaların gözü ABD verilerinde

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD tahvil piyasasına ilişkin gelişmeler bulunuyor. ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil piyasasındaki satış baskısının bir miktar hafiflemesi, piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oluyor.

Günün ikinci yarısında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Küresel piyasalarda ise ABD'den gelecek Philadelphia Fed imalat endeksi ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

Analistler, BIST 100 açısından 14.300 ve 14.200 puan seviyelerini destek, 14.500 ve 14.600 puan seviyelerini ise direnç olarak değerlendiriyor.