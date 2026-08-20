Filenin Sultanları için Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor. 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korumak için parkeye çıkacak.

21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'nin grup maçları İstanbul'da oynanacak. Son Avrupa şampiyonu unvanını taşıyan ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile mücadele edecek.

İlk rakip Letonya

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk sınavını 21 Ağustos Cuma günü Letonya karşısında verecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Milliler, ilk maçında taraftarının desteğini arkasına alarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası maç programı

Türkiye'nin A Grubu'ndaki karşılaşmaları ve saatleri şöyle:

21 Ağustos Cuma – 19.00: Türkiye - Letonya

Türkiye - Letonya 23 Ağustos Pazar – 19.00: Türkiye - Slovenya

Türkiye - Slovenya 24 Ağustos Pazartesi – 19.00: Türkiye - Macaristan

Türkiye - Macaristan 26 Ağustos Çarşamba – 19.00: Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya 28 Ağustos Cuma – 19.00: Türkiye - Polonya

Filenin Sultanları, grup etabını tamamladıktan sonra elde edeceği derece doğrultusunda şampiyonluk yolunda ilerleyecek.

Avrupa şampiyonu unvanıyla mücadele edecek

Türkiye, 2023 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşarak Avrupa'nın zirvesine çıktı. Milliler, 2003 ve 2019 yıllarında gümüş, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya kazanmıştı.

2026 Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliği açısından da ayrı bir önem taşıyor. İstanbul, 2003 ve 2019'un ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin grup maçlarına üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

VNL şampiyonluğunun ardından Avrupa hedefi

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na 2026 sezonunda kazandığı önemli bir kupanın moraliyle geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Şimdi gözler Avrupa Şampiyonası'na çevrildi. Son Avrupa şampiyonu olarak mücadele edecek Türkiye, İstanbul'da oynayacağı grup maçlarında hem unvanını korumak hem de şampiyonluk yolunda güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.