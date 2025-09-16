İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, işlem gören sermaye piyasası araçlarında olağan dışı fiyat ve hacim hareketlerinin tespit edilmesiyle soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, bazı hisse senetlerinde yapay yükselişler oluşturularak küçük yatırımcıların zarar ettirildiği belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi’ndeki şube binalarına götürüldü.