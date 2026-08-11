TBMM Genel Kurulu, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal çerçevesini oluşturması amacıyla hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi için kritik oylamayı gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada teklif 468 oyla kabul edilerek yasalaştı. Oylamada 88 milletvekili ret, 6 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Partilerin oy dağılımı

Oylamada partilerin tutumu şöyle oldu:

AK Parti: 268 kabul, 9 katılmadı

268 kabul, 9 katılmadı Yeni Parti: 35 kabul, 54 ret, 22 katılmadı

35 kabul, 54 ret, 22 katılmadı DEM Parti: 55 kabul, 2 katılmadı

55 kabul, 2 katılmadı MHP: 44 kabul, 2 katılmadı

44 kabul, 2 katılmadı CHP: 29 kabul, 2 ret, 14 katılmadı

29 kabul, 2 ret, 14 katılmadı İYİ Parti: 29 ret

29 ret Yeni Yol: 16 kabul, 3 çekimser, 1 katılmadı

16 kabul, 3 çekimser, 1 katılmadı Bağımsız milletvekilleri: 7 kabul, 1 ret

7 kabul, 1 ret HÜDA PAR: 4 kabul

4 kabul Yeniden Refah Partisi: 4 çekimser

4 çekimser TİP: 3 kabul

3 kabul Demokratik Bölgeler Partisi: 2 kabul

2 kabul EMEP: 2 kabul

2 kabul Demokrat Parti: 1 ret

1 ret DSP: 1 kabul

1 kabul Saadet Partisi: 1 kabul

MHP'nin oyunda dikkat çeken düzeltme

Oylama sonuçlarına ilişkin bazı haber metinlerinde MHP için “454 kabul” ifadesi yer aldı. Ancak bu rakam, toplam oy sonuçlarıyla matematiksel olarak uyuşmuyor. Parti bazındaki dağılımın toplamı ve diğer kaynaklardaki bilgiler dikkate alındığında doğru rakamın 44 kabul oyu olduğu görülüyor. Nitekim teklifin toplam kabul oyu da 468 olarak açıklanıyor.

Muhalefette farklı tutumlar

Oylamada muhalefet partileri arasında da farklı tutumlar ortaya çıktı. CHP grubundan 29 milletvekili kabul oyu verirken, 2 milletvekili ret oyu kullandı. İYİ Parti ise oylamada 29 ret oyu verdi.

Yeni Parti grubunda ise 35 kabul oyuna karşılık 54 ret oyu kullanıldı. DEM Parti ise 55 milletvekiliyle teklife destek verdi.

Yeni Yol Partisi'nde 16 kabul, 3 çekimser oy kullanılırken, Yeniden Refah Partisi'nden 4 milletvekili çekimser kaldı.

“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik aşama

Kanun teklifinin kabul edilmesi, hükümet tarafından “Terörsüz Türkiye” sürecinde önemli bir yasal adım olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede 468 kabul oyunun siyasi mutabakat açısından önemli olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Meclis çıkışında yasanın kabul edilmesine ilişkin kısa bir değerlendirme yaparak, “Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Böylece Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmış oldu.