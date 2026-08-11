TBMM Genel Kurulu, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal çerçevesini oluşturması amacıyla hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi için kritik oylamayı gerçekleştirdi.
Genel Kurul’da yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada teklif 468 oyla kabul edilerek yasalaştı. Oylamada 88 milletvekili ret, 6 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
Partilerin oy dağılımı
Oylamada partilerin tutumu şöyle oldu:
- AK Parti: 268 kabul, 9 katılmadı
- Yeni Parti: 35 kabul, 54 ret, 22 katılmadı
- DEM Parti: 55 kabul, 2 katılmadı
- MHP: 44 kabul, 2 katılmadı
- CHP: 29 kabul, 2 ret, 14 katılmadı
- İYİ Parti: 29 ret
- Yeni Yol: 16 kabul, 3 çekimser, 1 katılmadı
- Bağımsız milletvekilleri: 7 kabul, 1 ret
- HÜDA PAR: 4 kabul
- Yeniden Refah Partisi: 4 çekimser
- TİP: 3 kabul
- Demokratik Bölgeler Partisi: 2 kabul
- EMEP: 2 kabul
- Demokrat Parti: 1 ret
- DSP: 1 kabul
- Saadet Partisi: 1 kabul
MHP'nin oyunda dikkat çeken düzeltme
Oylama sonuçlarına ilişkin bazı haber metinlerinde MHP için “454 kabul” ifadesi yer aldı. Ancak bu rakam, toplam oy sonuçlarıyla matematiksel olarak uyuşmuyor. Parti bazındaki dağılımın toplamı ve diğer kaynaklardaki bilgiler dikkate alındığında doğru rakamın 44 kabul oyu olduğu görülüyor. Nitekim teklifin toplam kabul oyu da 468 olarak açıklanıyor.
Muhalefette farklı tutumlar
Oylamada muhalefet partileri arasında da farklı tutumlar ortaya çıktı. CHP grubundan 29 milletvekili kabul oyu verirken, 2 milletvekili ret oyu kullandı. İYİ Parti ise oylamada 29 ret oyu verdi.
Yeni Parti grubunda ise 35 kabul oyuna karşılık 54 ret oyu kullanıldı. DEM Parti ise 55 milletvekiliyle teklife destek verdi.
Yeni Yol Partisi'nde 16 kabul, 3 çekimser oy kullanılırken, Yeniden Refah Partisi'nden 4 milletvekili çekimser kaldı.
“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik aşama
Kanun teklifinin kabul edilmesi, hükümet tarafından “Terörsüz Türkiye” sürecinde önemli bir yasal adım olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede 468 kabul oyunun siyasi mutabakat açısından önemli olduğunu belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Meclis çıkışında yasanın kabul edilmesine ilişkin kısa bir değerlendirme yaparak, “Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Böylece Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmış oldu.