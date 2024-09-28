BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 9.696,01 ve en yüksek 10.108,15 puanı gördü ve haftayı bir önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kaybederek 9.777,46 puandan kapattı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,99 artarak 2 bin 923 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının fiyatı da bu hafta yüzde 4,85 yükselerek 20 bin 52 liraya çıktı. Çeyrek altın ise yüzde 4,77 artış göstererek 5 bin 29 liradan alıcı buldu.

ABD doları haftayı yüzde 0,12'lik artışla 34,1570 liradan tamamlarken, Euro yüzde 0,40 değer kazanarak 38,2210 liraya yükseldi.

Yatırım fonları haftayı ortalama yüzde 0,24, emeklilik fonları ise yüzde 0,33'lük değer artışı ile kapattı. Yatırım fonları arasında en yüksek getiri yüzde 3,72 ile kıymetli maden fonlarında görüldü.