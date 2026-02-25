Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hayatı

26 Şubat 1954’te İstanbul’da dünyaya gelen Recep Tayyip Erdoğan, ilköğrenimini Kasımpaşa Piyale İlkokulu’nda tamamladı. İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Erdoğan, fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi’nden de diploma aldı. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Erdoğan, 1981 yılında mezun oldu.

Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe olan Erdoğan, 1969-1982 yılları arasında amatör olarak futbol oynadı. Lise ve üniversite döneminde Millî Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında görev aldı. 1976 yılında Millî Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı’na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçildi.

1980 darbesi sonrası özel sektörde görev yapan Erdoğan, 1983’te kurulan Refah Partisi ile aktif siyasete döndü. 1984’te Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985’te İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erdoğan, görev süresince altyapı, su temini, çöp toplama, doğalgaza geçiş ve ulaşım projeleri gibi alanlarda çalışmalar yürüttü. Belediyede mali disiplin ve kaynak yönetimi konularında uygulamalarıyla dikkat çekti.

12 Aralık 1997’de Siirt’te yaptığı bir konuşmada okuduğu şiir nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen Erdoğan’ın belediye başkanlığı görevi sona erdi.

AK Parti’nin Kuruluşu ve Başbakanlık Dönemi

14 Ağustos 2001’de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) kuran Erdoğan, partinin Kurucu Genel Başkanı seçildi. AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidara geldi.

Siyasi yasağının kaldırılmasının ardından 9 Mart 2003’te Siirt’te yenilenen seçimde milletvekili seçilen Erdoğan, 15 Mart 2003’te Başbakanlık görevini üstlendi. Başbakanlığı döneminde ekonomik reformlar, Avrupa Birliği süreci ve altyapı yatırımları ön plana çıktı. 2007 ve 2011 genel seçimlerinde AK Parti oy oranını artırarak yeniden tek başına iktidar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Süreci

10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde halkoyuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 16 Nisan 2017’de kabul edilen Anayasa değişikliği sonrası partili cumhurbaşkanı oldu ve 2018’de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

24 Haziran 2018 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak yeniden göreve seçildi. 3 Haziran 2023’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin ederek yeni dönemine başladı.

Recep Tayyip Erdoğan evli ve dört çocuk babasıdır.