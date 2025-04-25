Bakan Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer ile gerçekleştirdiği çevrimiçi görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti. Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması için kararlı adımlar atılacağı vurgulandı.

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Washington D.C.’de Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyi (TIFA) toplantısının düzenleneceğini duyurdu. Toplantının gerçekleştirilmesi konusunda iki ülkenin Ticaret Bakanları olarak mutabakata varıldığını söyleyen Bolat, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi adına teknik heyetlerin de hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce ortaya konan yıllık 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin hâlâ geçerli olduğunu hatırlatan Bolat, bu hedefin gerçekleşmesi için her iki tarafın da güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti. Enerji, otomotiv, tekstil, tarım, dijital ekonomi ve altyapı gibi stratejik alanlarda yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini dile getirdi.

ABD tarafının da Türkiye’yi önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olarak gördüğünü belirten Bolat, Amerikalı muhataplarının yakın iş birliğine ve yeni ortaklık alanlarına açık olduklarını ifade ettiklerini aktardı. İki ülke arasında daha sıkı bir diyalog kurulması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Bolat, kısa süre içinde yüz yüze görüşmelerin de gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Türkiye ve ABD, önümüzdeki dönemde karşılıklı ticareti artırmaya ve ekonomik ilişkileri daha da ileri taşımaya yönelik ortak bir vizyonla çalışmalarını sürdürecek.