İstanbul Boğazı’nın siluetini bozan kaçak yapılara karşı başlatılan mücadelede ilk somut adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri, Bebek’teki tarihi bir pastanenin kaçak bölümlerini sabah saatlerinde yıktı.

Kurulun incelemeleri sonucunda, Boğaz hattındaki bazı işletmelerin yasal sınırların dışına çıkarak denize sıfır kaçak bölümler inşa ettiği tespit edilmişti. Yapılan denetimlerin ardından, yalnızca ana yapıya sonradan eklenen, kaçak ve ruhsatsız bölümlerin yıkımına karar verildi.

İlk uygulama, Bebek sahilinde yer alan iki katlı tarihi bir pastanede gerçekleştirildi. Ekipler, yapı bütünlüğüne zarar vermeden kaçak bölümleri söktü. Yetkililer, bu işlemlerin Boğaziçi Kanunu ve koruma kurulu kararları çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Yıkımların Bebek’le sınırlı kalmayacağı, Boğaz boyunca belirlenen çok sayıda parselde benzer kaçak yapıların tespit edildiği ve Eylül ayı başına kadar bu eklentilerin aşamalı olarak yıkılacağı bildirildi.

İBB kaynakları, Boğaziçi’nin tarihi ve doğal dokusunu koruma amacı taşıyan bu uygulamaların, kamu yararı gözetilerek sürdürüleceğini ifade etti.