Güneşli Havada Şehir Turu

Sabah saatlerinde limana ulaşan ve gerekli işlemlerin ardından şehre dağılan Rus turistler, Samsun'un güneşli havasının tadını çıkardı. Kruvaziyer turizminin önemli bir ayağı olan şehirde keyifli bir gezi gerçekleştiren misafirler, Samsun'un öne çıkan tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Turistlerden Yoğun İlgi Gören Noktalar

Rus turist kafilesi, Samsun gezileri boyunca birbirinden değerli noktaya yoğun ilgi gösterdi. Gezi rotalarında;

Atakum Sahili: Uzun sahili ve Karadeniz manzarasıyla turistlerin beğenisini kazandı.

Amisos Tepesi: Şehrin panoramik manzarasını izleyen ve bol bol fotoğraf çeken misafirler, tarihi dokuyu da deneyimleme şansı yakaladı. Türkiye’de Laboratuvarlarda Yeni Dönem Başlıyor: Bölge Laboratuvarlarıyla Hızlı ve Güvenilir Testler İçeriği Görüntüle

Bandırma Vapuru Müzesi: Türk tarihi için büyük öneme sahip bu müzeyi ziyaret eden turistler, önemli bilgiler edindi.

Şehir Merkezi ve Alışveriş Alanları: Yöreye özgü ürünler ve hediyelik eşyalar almak için alışveriş noktalarını dolaşan turistler, alışveriş keyfini yaşadı.

Tekne Turu ve Yöresel Lezzetler

Turistler, Samsun'un merkez ilçelerinin yanı sıra Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne turuna katılarak doğanın eşsiz güzellikleri arasında unutulmaz anlar yaşadı. Gezi boyunca Samsun'un yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı bulan misafirler, şehirde dolu dolu bir gün geçirdi.

Trabzon'a Doğru Yola Çıktı

Samsun'da unutulmaz bir gün geçiren Astoria Grande kruvaziyeri, akşam saatlerinde demir alarak bir sonraki durağı olan Trabzon'a doğru yola çıktı. Kruvaziyer turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen turistler, İzmir, İstanbul ve Bartın'ın ardından Samsun'u de deneyimlemiş oldu.