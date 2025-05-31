Yüksek Konfor, Üst Düzey Donanım

Dört güverte üzerine inşa edilen Legasea, toplam 12 kişilik kapasiteye sahip. Yat içinde 6 adet misafir kabini, 2 geniş salon ve 10 mürettebat için 5 ayrı yaşam alanı bulunuyor. Törende çalan sirenler ve gökyüzüne bırakılan mavi-beyaz balonlar, bu gurur anını simgeledi. Etkinliği yakından takip eden vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Resmi Katılım ve Coşkulu Kalabalık

Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sektör profesyonelleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Kaymakam Mustafa Çit, “Bodrum için gurur günü. Böylesine büyük bir projenin ilçemizde hayata geçirilmiş olması, hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkı sağlıyor” dedi.

Üç Yılda Tamamlandı, ABD’li İş İnsanına Teslim Edildi

Tersanenin CEO’su Onur Tekin, projeye dair detayları paylaştı. Yatın tasarım sürecinin bir yıl, üretiminin ise iki yıl sürdüğünü belirten Tekin, “Yaklaşık iki ay önce yatımızı ABD’li bir iş insanına sattık. Kendisi ikinci bir sipariş daha verdi. Yakında ikinci projeye başlıyoruz” dedi.

380 Kişilik Dev Ekip ve İtalyan Tasarım İmzası

Firmanın ortaklarından Tufan Güleş ise projede toplam 380 kişinin görev aldığını ifade etti. “Bodrum gulet geleneğini, modern süper yat anlayışıyla buluşturduk. Tasarımı ünlü İtalyan tasarımcı Luca Dini ile birlikte gerçekleştirdik. Bu projeye tüm emeğimizi verdik” diye konuştu.

“Türkiye’yi Seviyorum”

Yatın yeni sahibi ABD’li iş insanı Tzahi Nachmias da törende duygularını paylaştı. “Yıllardır tekne sahibiyim. Daha önce İtalya’da yat yaptırıyordum ancak bu kez Bodrum’u tercih ettim. Buradaki ekiplerle çalışmak beni çok mutlu etti. Bu yatı tamamen kendi özel kullanımıma göre tasarlattım. Türkiye’yi seviyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.