Bitcoin’in arkasında CIA mi var?

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin hakkında ortaya atılan çarpıcı bir iddia, yıllardır süren gizem tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. ABD’li gazeteci Tucker Carlson, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Bitcoin’in arkasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olabileceğini ileri sürdü.

Carlson, Bitcoin’in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto’nun kimliğinin hâlâ ortaya çıkarılamadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi anlayabildiğim konularla sınırlamaya çalışıyorum. Ama bugüne kadar kimse Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu açıklayamadı. Bu beni rahatsız ediyor. Bu yüzden Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünmüyorum. Tahminim, Bitcoin'in CIA tarafından yaratılmış olabileceği yönünde. Fakat bunu kanıtlayamam."

Ünlü gazeteci ayrıca Nakamoto’ya ait olduğu bilinen ve milyarlarca dolar değerinde Bitcoin bulunan cüzdanların bugüne kadar hiç hareket ettirilmemiş olmasına da dikkat çekti.

Kripto dünyasından sert tepkiler

Carlson’ın sözleri, kripto para topluluğunda kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Strike CEO’su Jack Mallers, “Bitcoin’in kimin tarafından geliştirildiği önemli değil; sistem açık kaynaklı ve herkes kodu doğrulayabilir” diyerek iddiayı ciddiye almadığını belirtti.

Kripto yayıncısı Max Keiser ise Carlson’ın teorisinin “belgelenmiş tarih ile çeliştiğini” söyleyerek CIA bağlantısı iddiasını kesin bir dille reddetti.

Satoshi Nakamoto gizemi hâlâ çözülemedi

2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin, “Satoshi Nakamoto” takma adını kullanan anonim bir kişi ya da grup tarafından geliştirildi. Aradan geçen yıllara rağmen Nakamoto’nun kimliği açıklığa kavuşmadı.

Bu gizem, zaman zaman Bitcoin’in arkasında devlet kurumları, istihbarat teşkilatları veya büyük finans kuruluşları olabileceğine dair teorilerin gündeme gelmesine neden oluyor.