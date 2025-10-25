Kiralık Konutlar 3 Yıllığına Verilecek

Bakan Kurum, İstanbul’da inşa edilecek 15 bin kiralık konutun hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda yer alacağını belirtti. Konutların 3 yıllığına kiralanacağını vurgulayan Kurum, kira bedellerinin de bölgedeki rayiç bedelin yarısı oranında olacağını açıkladı.

“İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Süre sonunda yeni kira bedeli yeniden belirlenecek.”

— Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

“Ev Sahibi Türkiye” Projesi ile 81 İlde 500 Bin Konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve “Yüzyılın Konut Projesi” olarak tanımlanan “Ev Sahibi Türkiye” projesi, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını hedefliyor. Proje kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilecek.

Sosyal Konutlarda Özel Kontenjanlar

Projede bazı gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı:

Şehit ve gazi ailelerine: %5

Engelli vatandaşlara: %5

Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere: %10

Emeklilere: %20

18-30 yaş arası gençlere: %20

İller Bazında Konut Sayısı

Proje kapsamında planlanan konut sayıları şöyle:

İstanbul: 100 bin

İzmir: 21 bin

Bursa, Gaziantep, Konya: 13’er bin

Hatay, Diyarbakır: 12’şer bin

2028 Ortasına Kadar Tamamlanacak

Projede zemin etütlerinin sürdüğünü belirten Bakan Kurum, 200 bine yakın projenin tamamlandığını ve inşaat faaliyetlerinin eş zamanlı olarak başlayacağını ifade etti.