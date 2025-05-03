ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Nisan ayında tarım dışı istihdam 177.000 artarak 140.000 olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu gelişme, ABD iş gücü piyasasının yüksek faiz oranlarına ve sıkı finansal koşullara rağmen dayanıklılığını koruduğunu ortaya koydu.

Piyasalarda söz sahibi analiz platformlarından The Kobeissi Letter, sosyal medya platformu X’te yaptığı değerlendirmede, “İşgücü piyasası hala ayakta duruyor” ifadesini kullandı. Ancak uzmanlar, güçlü istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini erteleme olasılığını artırdığına dikkat çekiyor. Bu da özellikle riskli varlıklar ve kripto piyasaları açısından olumsuz bir sinyal olabilir.

Tüm bu verilere rağmen, S&P 500 ve Nasdaq Composite endeksleri gün içinde %1,3’ün üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcı güveninin korunduğunu gösterdi.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump’tan faiz indirimi çağrısı geldi. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Trump, enflasyon baskılarının azaldığını savunarak, “Enflasyon yok, Fed faiz oranını düşürmeli!” ifadelerini kullandı.

Piyasalar şimdi gözlerini 7 Mayıs’ta açıklanacak olan Fed’in faiz kararına çevirmiş durumda. Ancak CME Group’un FedWatch Tool verilerine göre, bu toplantıda bir faiz indirimi yapılma ihtimali yalnızca %2 olarak değerlendiriliyor.