Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilişkisine özel bir bölüm ayıran Trump, “Erdoğan benim dostum. Çok çetin bir adam ama gerçekten seviyorum. Türkiye güçlü bir ülke, güçlü bir ordu kurdu” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’la aramızda hızlı çözümler üreten bir ilişki var”

Trump, NATO içindeki dengelerden söz ederken Türkiye ile kurduğu özel diyaloğun altını çizdi. Erdoğan’la sorun yaşayan NATO liderlerinin kendisinden devreye girmesini istediğini belirten Trump, “Onunla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Ben aradığımda ise her şeyi çok hızlı şekilde çözüyoruz” dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı: “Bu savaş asla yaşanmamalıydı”

Röportajın en geniş bölümlerinden biri Ukrayna-Rusya Savaşı’na ayrıldı. Trump, müzakerelerde Rusya’nın daha güçlü bir konumda olduğunu savundu:

“Hiç şüphe yok, şu an daha güçlü olan Rusya.”

“Bu savaş asla yaşanmamalıydı. Ben başkan olsaydım çıkmazdı.”

Trump ayrıca Avrupa’nın savaşın en ağır bedelini ödediğini, kıtanın krizi yönetmekte başarısız kaldığını savundu.

“Zelenskiy barış teklifini okumadı”

Trump, ekibinin hazırladığı barış taslağını Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’nin henüz okumadığını iddia etti:

“Öneriyi okuması gerek. Çok insan ölüyor ve bu planı değerlendirmesi gerekiyor.”

“Ukrayna seçim yapmamak için savaşı bahane ediyor”

Ukrayna’da uzun süredir seçim yapılmamasını eleştiren Trump, savaşın seçimlerin ertelenmesi için kullanıldığını ileri sürdü:

“Demokrasi diyorlar ama seçim yapılmıyor. Artık o noktayı geçtiler.”

Eski Başkan Joe Biden’ın Ukrayna politikasını da hedef alan Trump, ABD'nin Kiev’e “aptalca 350 milyar dolar verdiğini” savundu.

“Avrupa gerçek bir göç kriziyle karşı karşıya”

Göçmen politikaları hakkında sert açıklamalar yapan Trump, Avrupa’nın kontrolü kaybettiğini öne sürdü:

“Avrupa farklı bir yer haline geldi.”

“Göç yönetimi tam bir felaket.”

“Paris ve Londra eskisi gibi değil.”

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan için ise oldukça ağır ifadeler kullandı: “Beceriksiz, gaddar, iğrenç bir belediye başkanı.”

“NATO bana ‘Baba’ diyor”

Savunma harcamaları konusuna da değinen Trump, ittifaka yaptığı baskıyla NATO ülkelerinin bütçelerini artırdığını iddia etti:

“Yüzde 2 bile ödemiyorlardı. Şimdi çok daha fazlasını ödüyorlar. NATO bana ‘Baba’ diyor.”

Venezuela açıklamaları: “Maduro’nun günleri sayılı”

Venezuela’ya yönelik olası operasyon sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Trump, Nicolás Maduro için “günleri sayılı” değerlendirmesini yaptı. Venezuela’dan ABD’ye uyuşturucu taşındığını iddia eden Trump, “Her batırılan tekne binlerce Amerikalının hayatını kurtarıyor” dedi.

Ayrıca gerekirse Meksika ve Kolombiya’ya karşı da benzer adımlar atabileceğini söyledi.

Politico: “Avrupa’yı şekillendiren en etkili kişi Trump”

Politico’nun geleneksel “Politico 28” (P28) listesinde bu yıl ilk kez bir Amerikalı zirveye yerleşti. Yayın, Donald Trump’ı “Avrupa’yı şekillendiren en etkili kişi” seçti. Daha önce listede Zelenskiy, Giorgia Meloni ve Viktor Orban gibi liderler birinci olmuştu.