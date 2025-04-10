Yeni günde Bitcoin 82.109 dolar, Ethereum ise 1.616 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 2,57 trilyon dolara ulaşırken, Bitcoin’in piyasa değeri 1,62 trilyon dolar, Ethereum’un ise 194 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Spot ETF’lerden ise dün itibarıyla 127,2 milyon dolarlık Bitcoin ve 11,2 milyon dolarlık Ether çıkışı yaşandı.

Trump’tan Sürpriz Karar, Piyasalar Harekete Geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasına göre, Çin hariç diğer ülkelere uygulanan misilleme tarifeleri 90 gün boyunca askıya alındı. Ancak Çin’e yönelik tarifeler %104’ten %125’e çıkarıldı. Trump, kararın yalnızca karşılık vermeyen ülkeleri kapsadığını ve %10’luk temel tarifenin geçerliliğini sürdüreceğini belirtti. Çin tarafı ise bu hamleyi “hatalar zinciri” olarak niteledi. ABD'nin bu adımına karşılık Çin’in ABD mallarına uyguladığı tarifeleri %34’ten %84’e yükseltmesi, küresel ticaret savaşlarında tansiyonun yeniden tırmanabileceğine işaret etti.

Gelişmelerin ardından ABD borsalarında da sert yükselişler kaydedildi. S&P 500 endeksi %8,51, Nasdaq %10,77 ve Dow Jones %7,27 oranında artış gösterdi. VIX volatilite endeksi ise %60 seviyelerinden 34,54’e gerileyerek piyasalardaki korkunun azaldığını ortaya koydu.

Atkins, SEC’in Yeni Başkanı Oldu

Kripto piyasaları açısından bir diğer önemli gelişme ise Paul Atkins’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına atanması oldu. Senato’da 52’ye 44 oyla onaylanan Atkins, kripto dostu duruşu ve geçmişteki SEC deneyimi ile dikkat çekiyor. Kripto piyasasında regülasyonların netleştirilmesi yönünde bir adım olarak yorumlanan bu gelişme, özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisini artırabilecek potansiyele sahip.

Ethereum ETF’leri İçin Opsiyon Onayı Geldi

SEC ayrıca, BlackRock, Bitwise, Grayscale ve Fidelity gibi dev yatırım firmalarının spot Ethereum ETF’leri için opsiyon işlemlerine onay verdi. Bu adım, yatırımcılara hedge etme ve daha esnek pozisyon alma imkânı sunarak Ether tabanlı ürünlere olan ilgiyi artırabilir. Ancak şimdilik spot Ethereum ETF’lerine olan sermaye girişi sınırlı seyrediyor. Örneğin BlackRock’ın ETHA fonu yılbaşından bu yana %56 değer kaybederek 1,8 milyar dolara geriledi.

Dogecoin ETF Başvurusu

Kripto varlık yöneticisi 21Shares, ABD’de spot Dogecoin ETF’i için SEC’e başvuruda bulundu. Şirket, DOGE ETF’inin Coinbase Custody tarafından saklanacağını duyururken, işlem göreceği borsa ve yönetim ücretine dair detaylar henüz paylaşılmadı. Bloomberg analistlerine göre SEC’in bu yıl içerisinde spot Dogecoin ETF’ine onay verme ihtimali %75 seviyesinde.

Teknik Görünüm: Kritik Seviyelere Dikkat

Bitcoin teknik analizine göre 82.137 dolar seviyesinde işlem gören BTC için ilk direnç 83.585 dolar olarak görülüyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 84.600 ve ardından 86.765 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Ancak 82.000 dolar altına sarkılması durumunda, 81.000 ve 80.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilme riski söz konusu. 80.000 doların altındaki kapanışlar, düşüşü 76.673 dolara kadar derinleştirebilir.

Ethereum cephesinde ise 1.600 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeniden 1.688 dolar test edilebilir. Bu bölgenin kırılması halinde, 1.754 ve 1.825 dolar direnç seviyeleri izlenebilir. Tersi senaryoda ise 1.600 dolar altına gerileme durumunda 1.531 ve 1.366 dolara kadar düşüş yaşanabilir.

Altcoinlerde Öne Çıkanlar

Son 24 saatte yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı bazı altcoinler:

Fartcoin (FARTCOIN): %42,45 günlük yükseliş, 7 günde %81,86 artış.

Flare (FLR): %27,82 günlük yükseliş.

Sonic (S): %19,42 günlük yükseliş.

Bittensor (TAO): %19,10 günlük yükseliş.

Ondo (ONDO): %18,96 günlük yükseliş.

Uyarı: Burada yer alan bilgi, analiz ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahip olup, yatırımcıların kendi risk profillerine göre karar vermesi önerilir.