Dün ABD borsalarında Alphabet Inc. ve Advanced Micro Devices Inc.’in beklentilerin altında kalan bilançoları, zayıf ISM hizmet verisi ve Trump’ın Gazze açıklamaları dikkat çekerken, endeksler günü yükselişle tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq %0,4 artış kaydederken, ABD tahvil faizleri zayıf ekonomik verilere bağlı olarak geri çekildi.

Küresel Piyasalarda Gözler Merkez Bankalarına Çevrildi

Asya piyasalarında ve ABD vadelilerinde yükselişler sürerken, Japonya Merkez Bankası (BOJ) yetkilisi Naoki Tamura, önümüzdeki yılın başlarına kadar iki veya daha fazla faiz artışı gerekebileceğini belirtti. Avrupa cephesinde ise İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) bugün TSİ 15:00’te faiz kararını açıklaması bekleniyor. Bloomberg anketine göre, politika faizinin %4,75’ten %4,50’ye çekilmesi öngörülüyor.

ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları TSİ 16:30’da açıklanacak. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Joachim Nagel TSİ 19:15’te, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson TSİ 03:30’da ve Fed Guvernörü Christopher Waller TSİ 22:30’da konuşma yapacak. Piyasalar, bu açıklamaların faiz beklentilerine yönelik ipuçları sağlayacağını değerlendiriyor.

Öte yandan, teknoloji devlerinden Amazon’un bugün bilançosunu açıklaması beklenirken, bu gelişmelerin piyasalara nasıl yansıyacağı merak konusu.