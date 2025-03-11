Bakanlık, sektörün uluslararası arenada rekabet gücünü artırmasına yönelik destek programları ile bilişim şirketlerinin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor.

e-Turquality Programı Genişliyor

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılında başlattığı "e-Turquality" (Bilişimin Yıldızları) Programı ile yenilikçi bilişim firmalarını destekleyerek, bölgesel ve küresel çapta "unicorn"lar oluşturmayı amaçlıyor. 2024 sonu itibariyle bu destek programından yararlanan şirket sayısı 39'a ulaştı. Bakanlık, program kapsamında yazılım ve dijital hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlere çeşitli finansal ve kurumsal destekler sağlayarak yurt dışı pazarlarına açılmalarını hızlandırıyor.

Fuar ve Ticaret Heyetleri ile Küresel Tanınırlık Artıyor

2024 yılında bilişim sektörüne yönelik toplam 477 uluslararası etkinlik destek kapsamına alındı. Bunun yanı sıra, Bakanlık tarafından ABD, Almanya, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Suudi Arabistan ve Singapur gibi ülkelerde 13 milli katılımlı fuar organizasyonu gerçekleştirildi. Sektör oyuncuları CES, MWC ve GITEX gibi önde gelen uluslararası etkinliklerde yer alarak, küresel müşterilerle buluşma fırsatı yakaladı.

Ayrıca, Azerbaycan, Japonya ve Özbekistan dahil olmak üzere sekiz farklı ülkede sektörel ticaret heyetleri düzenlenerek, yerel firmaların uluslararası pazarlarda güçlenmesi desteklendi. Yurt dışına açılmak isteyen firmalara hızlı ve etkin destekler sunan Ticaret Bakanlığı, uluslararası büyük fuarlara katılım şeklini de destek programlarıyla daha verimli hale getirdi.

Tekno Hızlandırıcı ve HİSER Projeleriyle Destekler Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı, Tekno Hızlandırıcı ve Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projeleri kapsamında 2024 yılında dört yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. Özellikle yazılım ve dijital hizmet firmalarına yönelik desteklerin artmasıyla birlikte, HİSER kapsamında üc yeni proje hayata geçirilirken, beş proje de başarıyla tamamlandı.

Bakanlık, Türkiye'nin bilişim alanında yüksek katma değerli ürün ve hizmetler geliştiren bir merkez haline gelmesi amacıyla, sektör oyuncularına finansal, altyapı ve kurumsal destek sağlamaya devam edecek. 2024'te sağlanan 3 milyar 226 milyon liralık destekle, şirketlerin uluslararası rekabetçi olmasına katkı sağlanarak, ihracat hacminin daha da artması hedefleniyor.