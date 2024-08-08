Araştırma sonuçlarına göre; 2023 yılında toplam geliri 716 milyar TL’ye ulaşan ilk 500 bilişim firması, bir önceki yıla göre yüzde 93 büyüme gerçekleştirdi. Bu yıl araştırmada 74 yeni şirket yer alırken, sıralamaya giren şirketlerin 140’ı yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdi. En yüksek büyüme gösteren ilk 5 şirketin ortalama büyümesi yüzde 680 olarak kaydedilirken, en yüksek oran ise yüzde 1.468 olarak gerçekleşti. Son bir yılda sektörün merkezine yapay zekanın oturmasıyla, şirketlerin yapay zeka gelirleri de bir önceki yıla göre yüzde 185 büyüdü. 25 yıldır kamu, bilişim firmaları, BT yöneticileri ve akademiyi bir araya getiren ‘Bilişim 500 Ödül Töreni’nde konuşan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Yazılım ve bilişim sektöründe son 10 yılda hızla büyüyen bir ekosistem oluşturduk. 2025 yılına kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyelimiz var” dedi.

‘Evren boşlukları sevmez’ mottosu ile bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen “Bilişim 500 – İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM ŞİRKETİ Araştırması” sonuçları, 7 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Beyoğlu Grand Pera – Emek Sahne’de (Tarihi Emek Sineması) düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Bilişim 500 Araştırması kapsamında “Dağıtıcı Kategori Ödülleri”, “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı Kategori Ödülleri”, “Uluslararası Merkezli Üretici / Üreticinin Temsilcisi Kategori Ödülleri”, “Türkiye Merkezli Üretici Kategori Ödülleri”, “Bilişim 500 Plus Ödülleri” ve “Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri” olmak üzere 6 ayrı ana kategoride birincilere ödülleri takdim edildi.

Araştırmanın Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri kategorisinde; yılın Ar-Ge yatırımı kategori birincisi Logo Yazılım olurken; yılın yapay zeka kategori birincisi Deeptech oldu. Yılın Türkiye merkezli üretici donanım kategori birincisi Karel Elektronik, yılın Türkiye merkezli üretici hizmet kategori birincisi Türk Telekom, yılın Türkiye merkezli üretici yazılım kategori birincisi Intertech, yılın donanım ihracatı kategori birincisi Arkel, yılın hizmet ihracatı kategori birincisi Teleperformance Türkiye, yılın yazılım ihracatı kategori birincisi olarak Erka Grubu ödüle layık görüldü.

Tören sponsorluğunu KoçSistem, yayın sponsorluğunu Odine, sunum sponsorluğunu ise Arvento Mobile Systems, Bimser, Bulutistan, Iovis, Nagarro+MBIS, Sistem Global ve Teletek’in üstlendiği ödül töreni, Zeynep Kalınkaya solo keman dinletisi ve dans gösterisi ile başladı.

Açılış konuşmasını BThaber Başkanı Murat Göçe’nin yaptığı Bilişim 500 Ödül Töreni açılış programında; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Nagarro + MBIS Profesyonel Hizmetler Direktörü Orhan Aksu, Teletek Genel Müdürü İlyas Turgut, Bulutistan CTO’su Hakan İnanır, Sistem Global Yönetim Kurulu Üyesi Demirhan Şener, Bimser Yazılım Danışmanlık CEO’su Murat Atıcı ve Arvento Genel Müdürü Özel Hıncal konuşmaları ile yer aldı.

Turkcell zirvedeki yerini korudu, Türk Telekom ve Vodafone takibi sürdürdü

Şirketlerin ciro bilgilerine göre genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre; bilişim sektörün zirvesinde bu yıl da Turkcell yer aldı. Türkiye’nin en büyük 10 bilişim firması; Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Indeks Bilgisayar, Teknosa, Arena, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Ingram Micro, Koç Sistem olarak sıralandı.

Bilişim firmalarının yapay zeka gelirleri önceki yıla göre yüzde 185 büyüdü

Şirketlerin ciro bilgilerine göre genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmaya, bu yıl 74 yeni şirket dahil oldu. 2023 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, 2022 yılına göre yüzde 93 büyüyerek 716 milyar TL’ye ulaştı. 30 milyar USD karşılığı olan bu rakam, dolar bazında da yüzde 30’un üzerinde bir büyüme olarak kaydedildi.

Araştırma sonuçları; pazar dinamikleri, teknolojiler ve çözümlerin değişip geliştiği gündemde yapay zekaya yapılan yatırımın da önemli bir ivme gösterdiğini ortaya koydu. İlk 500 bilişim firmasının yapay zeka gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 185 büyüdü.

En yüksek büyüme oranı yüzde 1468 olarak gerçekleşti

Araştırma sonuçlarına göre; sıralamaya giren şirketlerin 140 tanesi yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdi. En yüksek büyüme gösteren ilk 5 şirketin ortalama büyümesi yüzde 680 olarak kaydedilirken, en yüksek büyümeyi yüzde 1.468 ile Prime Teknoloji şirketi gerçekleştirdi.

Murat Göçe: “Bilişim 500 olarak çeyrek asrı geride bıraktık”

BThaber Başkanı Murat Göçe, yaptığı açılış konuşmasında, “Bilişim 500 olarak çeyrek asrı geride bıraktık. Sektörün genel eğilimlerini, şirketlerin sektördeki yerlerini ve rekabet ortamını görmek isteyen yatırımcılar ve iş dünyası profesyonelleri için önemli bir referans kaynağı olan bu araştırmayı çeyrek yüzyıldır kesintisiz olarak gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Araştırma, her yıl daha fazla şirketin katılımı ile büyümeye devam ediyor. Başvuru yapan şirket sayısının her yıl artması, sektörün aynası olmaya devam etmemiz için önemli. Sektörü ve Bilişim 500 Araştırması’nı hep birlikte büyütmeye devam edelim” dedi. Türkiye'nin bilişim sektöründeki köklü geçmişine ve sektöre katkı sağlayan isimlere de dikkat çeken Göçe, bugün aramızda olmayan tüm sektör emekçilerini rahmetle anarak konuşmasını tamamladı.

Dr. Ömer Fatih Sayan: “İnternet kullanım oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde”

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Türk bilişim sektörü, yıllardır süregelen bu etkinliklerle, dijitalleşmenin kaldıraç etkisiyle tarımdan sağlığa, enerjiden üretime kadar birçok sektörü etkileyen, lokomotif bir güç haline geldi. Özellikle yazılım ve bilişim sektöründe son 10 yılda hızla büyüyen bir ekosistem oluşturduk. 2025 yılına kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyelimiz var. Dünya genelinde iletişim sektörünün büyümesi yüzde 5 seviyelerinde iken, Türkiye'de bu oranı çok daha yüksek seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Mobil abone sayımız 93 milyona ulaşmış durumda ve internet kullanım oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde” dedi.

“5G’ye yüzde 100 yerli ve milli oranla geçmeyi hedefliyoruz”

2025 yılında 5G ihalesini yaparak 2026 yılında 5G teknolojisini ülkemizde kullanıma sunmayı planladıklarını belirten Sayan; “Bu süreçte, yerli ve milli teknolojilere daha fazla önem vermeliyiz. ULAK baz istasyonlarıyla başladığımız bu yolculukta, 5G'ye yüzde 100 yerli ve milli oranla geçmeyi hedefliyoruz. Yerli teknolojilere yatırım yaparak, ülkemizin sürdürülebilir refahına katkı sağlamalıyız” açıklamasında bulundu. Sayan, gençlerin önünü açarak, etkin ve sağlıklı işleyen bir girişim ekosistemi oluşturmanın da önemine dikkat çekerek; “Bilişim 500 gibi önemli organizasyonlara emek veren tüm paydaşlara, sponsorlara ve birleşim sektörüne katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize katma değer sağlayacak her tür çalışmanın devam etmesi dileğiyle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Dr. Hakan Yurdakul: “Gençlerimiz bilişim gibi yatay gelişim alanlarına yönelmeli”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul gerçekleştirdiği konuşmada, “İçinde bulunduğumuz dönemde dayanıklılığı artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak, şirketlerimizin geleceği için hayati önem taşıyor. İhracat ve finansal okuryazarlık konularında dikkatli olunmalı; çünkü bu alanlarda güçlü olmak, kriz anlarında bile hızlı ve etkili çözümler üretmeyi mümkün kılar” diye konuştu.

Bilişim sektöründeki en büyük gücümüzün insan kaynağı olduğuna da dikkat çeken Yurdakul, “Şirketlerimizin en büyük gücü olan insan kaynağımızı değerli kılmalı ve çalışanlarımızla adil bir paylaşım modeli geliştirmeliyiz. Uzun vadede büyüme ve güven sağlamak için bu yaklaşım kritik. Gençlerimizin eğitim alanlarını seçerken, bilişim ve teknoloji gibi yatay gelişim alanlarına yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu alandaki teknik eğitim ve meslek eğitimi fırsatları, ülkemizin gelecekteki rekabet gücünü artırmak için büyük önem taşıyor” dedi.

Özlem Unan: “Pazarın dinamiklerine uyum sağlayamayan şirketler ve kategoriler küçülüyor”

BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan ise yaptığı konuşmada araştırma sonuçlarını ve ortaya çıkan sektör analizini aktardı. Bilişim sektörünün gelişimine dikkat çeken Unan, “Araştırma sonuçları bize pazarın dinamiklerine uyum sağlayamayan şirketlerin ya da kategorilerin küçüldüğünü, yapay zeka gibi gündemde olan teknolojilerin ise çok hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Bir önceki yıla göre yapay zeka gelirleri yüzde 185 büyüdü, sıralamaya giren şirketlerin 140 tanesi ise yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme gösterdi. BT donanımı gelirlerinin giderek daraldığını, yazılım ve hizmet gelirlerinin ise büyüme ivmesini sürdürdüğünü söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır” diye belirtti.

“Türkiye merkezli teknoloji üretimi büyüyor”

Unan son olarak, Türkiye Merkezli Üretici kategorisindeki gelirlerin de bir önceki yıla göre yüzde 125 büyüyerek 309 milyar TL’ye yükseldiğinin altını çizerek; “Sıralamada yer alan şirketlerin de ortalama büyümesinin üstünde olan bu oran, itici gücün yazılım olduğunu doğruluyor. Finans / bankacılık ile savunma sektörü yazılımlarındaki büyüme de oldukça önemli. Finans ve bankacılık yazılımı gelirleri yüzde 114 büyüyerek 10 milyar TL’yi aştı. Savunma sektörü yazılımları ise yüzde 66 büyüdü. Yazılım konusunu değerlendirirken yazılım ve hizmet ihracatından bahsetmeden geçmek olmaz. Yazılım ihracatı gelirleri yüzde 107 büyüyerek 7 milyar TL’yi geçti. Hizmet ihracatı gelirleri ise yüzde 60’ın üzerinde büyüdü” açıklamasında bulundu.

“Üretken yapay zeka, endüstrileri dönüştürme potansiyeli taşıyor”

Konuşmasında, yapay zekanın bir ütopyadan gerçeğe dönüşerek günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkat çeken KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca; “Bilişim 500 Araştırması’na göre, 2023 yılında katılan şirketlerin üçte biri büyüme gösterdi; bu da Türkiye’nin teknoloji yatırımlarındaki kesintisiz ilerleyişini gözler önüne seriyor. Yapay zeka, bankacılıktan sağlığa kadar pek çok sektörde devrim yaratırken, pazardaki büyüklüğünün 2030’da 827 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Üretken yapay zeka, endüstrileri dönüştürme ve yaşamlarımızı geliştirme potansiyeli taşıyor, ancak bu süreci doğru yönetmek için şirketlerimizin net bir yapay zeka stratejisi oluşturması şart. Türkiye’nin en değerli bilişim markalarından biri KoçSistem olarak, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 yolculuklarına hız kazandırıyor, aynı zamanda bu süreçteki tehdit ve fırsatları doğru yönetmek için iş birliği ve stratejik adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“Yapay zeka konusunda tüm sektörler birlikte çalışmalı”

Bulut sistemi konusunda açıklamalarda bulunan Bulutistan CTO’su Hakan İnanır; “Özellikle yapay zeka konusunda tüm sektörlerin birlikte çalışması gerekiyor. Türkiye'deki bilişim şirketlerinin iş birliği yapmasının, uluslararası arenada bizi daha etkin bir hale getireceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’nin veri merkezi sayısını artırmalıyız”

Teletek Genel Müdürü İlyas Turgut ise Türkiye’deki veri merkezlerinin yaygınlığı ve gelişmesi konusunda daha fazla yatırım yapılması gerektiğine vurgu yaparak; “Türkiye'nin veri merkezlerinin sayısını artırmalıyız. Teletek olarak, Azerbaycan'da önemli projeler gerçekleştirdik ve bu alanda yerimizi almayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Devlet, özel sektör ve akademik kurumlar güçlerini birleştirmeli”

Nagarro + MBIS Profesyonel Hizmetler Direktörü Orhan Aksu yaptığı konuşmada; “Bilişim sektörünün gelişmesi için öncelikle sınırsızlık ve inovasyonun önemini vurgulamak istiyorum. Sınırsızlık; hem fiziksel hem de zihinsel sınırları aşmayı gerektiriyor. İnovasyon, sürekli öğrenme ve merak duygusuyla ilerliyor. Bilişim sektöründe başarılı olmak için iş birliği şart. Devlet, özel sektör ve akademik kurumlar arasında güçlü bir iş birliği, boşlukları doldurmada büyük rol oynayacaktır.” dedi.

“Bilişim teknolojilerinin gelişiminde önemli bir potansiyel var”

Konuşmasında uzay teknolojilerinin bilişim dünyasında önemli bir potansiyel sunduğuna dikkat çeken Bimser Yazılım Danışmanlık CEO’su Murat Atıcı, “Bilişim teknolojilerinin gelişiminde araştırma geliştirme ve mühendislik çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Burada ürünlerimizi marka haline getirmemiz de temel stratejiyi oluşturuyor. Markalaşma, uzun bir çalışmayı ve emeği gerektiriyor. Global şirketler incelendiğinde kişi başına düşen gelirlerin çok üst seviyelerde olduğu, bazı şirketlerde 500 bin dolarlar civarına çıktığını görebiliyoruz. Biz de üreten şirketler olarak global yarışta ilerleyebilir, çalışanların kişi başına düşen gelirlerini geliştirebiliriz. Çevre dostu teknolojilere yönelme ve daha geniş müşteri kitlelerine hitap etme konusunda kritik öneme sahip” diye konuştu.

“Birçok değerli girişimci, uzay teknolojileri alanında yeni uygulamalar geliştiriyor”

Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal; “Arvento olarak uzay teknolojilerinin fırsatlarına odaklandık. 30 yıl önce sivil GPS uygulamalarının sunduğu fırsatları keşfettik ve bu alanda kendimizi geliştirdik. GPS teknolojileri, yıllar önce çok ileri bir teknoloji olarak görülüyordu. Şu anda çevremizdeki birçok değerli girişimci, uzay teknolojileri üzerinde yoğun çalışıyor ve yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve gelecekteki fırsatları dört gözle bekliyoruz” dedi.

“Türkiye’de inovasyonun demokratikleşmesi gerek”

Etkinliğin son konuşmasını gerçekleştiren Sistem Global Yönetim Kurulu Üyesi Demirhan Şener de; “Yapay zekanın getirdiği inovasyon hızlanması ve yeni iş modelleri, büyük şirketlerin yanı sıra küçük işletmeler için de önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye'de yapay zeka kullanımı artarken, biz de inovasyonun demokratikleştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu, büyük şirketlerin ve güçlü kurumların kaynaklarından bağımsız olarak daha geniş bir kitleye yenilikçi fikirler ve çözümler üretme fırsatı sağlamak anlamına geliyor. Bu süreçte, start-up’lar için bireysel girişimcilik (solo entrepreneurship) kavramının daha fazla öne çıkacağını düşünüyorum. Hep birlikte heyecan verici bir geleceğe adım atıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

35 Yıl Emek ve BThaber Özel Ödülleri de Sahiplerini Buldu

‘Evren boşlukları sevmez’ mottosu ile gerçekleştirilen törende ayrıca 35 Yıl Emek Ödülleri ve BThaber Özel Ödülleri de verildi. Akın Sertcan, Birol Eker, Yücel Bağrıaçık, Alper Göğüş ve Ziya Bahtiyar 35 Yıl Emek Ödüllerine layık görülürken; Atakan Coşkun’a BThaber Vefa Ödülü, Ertunç Ererdi’ye ise BThaber Dostluk Ödülü verildi.

ÖZEL VE KATEGORİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU