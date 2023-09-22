Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi. Oval Ofis'teki toplantı öncesinde Biden ve Zelenski gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu. Biden, ülkesinin Rusya'ya karşı topraklarını savunması için Ukrayna'ya yardım etmemesi halinde hiçbir ülkenin güvende olmayacağını söyledi. Zelenski ise Biden ve ABD Kongresi'ne samimi ve yapıcı diyalogları için teşekkür etti.

Biden desteğini yineledi

Daha sonra heyetler arası ve ikili görüşmeler gerçekleştiren ikili, temasların içeriğine dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya yönelik desteğini yineleyen Biden, ülkesinin müttefikleri ve ortakları ile birlikte Ukrayna'ya askeri desteğin yanı sıra insani yardım sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyan, adil ve kalıcı bir barışı desteklediklerini belirten Biden, Moskova'nın savaşı bitirebileceğini ancak buna rağmen barışa engel olduğunu ifade etti.

Tanklar önümüzdeki hafta teslim edilecek

Ülkesinin Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlayacağını duyuran Biden, yeni yardım paketinin içeriği hakkında bilgi verdi. "Bugün, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımının bir sonraki parçası olan daha fazla top mermisi, mühimmat, ve tanksavar silahının gönderimini onayladım. Önümüzdeki hafta ABD'nin Abrams tanıklarının ilk bölümü Ukrayna'ya teslim edilecek" diyen Biden, "Ayrıca yılın en soğuk ve karanlık günlerinde ısı ve ışık sağlayan kritik alt yapıyı korumak için Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerini güçlendirmeye de odaklandık" ifadelerini kullandı. Yeni yardım paketi için Biden'a teşekkür eden Zelenski ise ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmasından mutlu olduklarını yineledi. Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve tahıl ihracatı gibi konuları da ele aldıklarını belirten Zelenski, barışın sağlanması için çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Rusya'nın 2022 yılında başlattığı işgal girişiminden bu yana ikinci kez Washington'u ziyaret eden Zelenski, Biden öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörlerle bir araya gelmişti.