Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kahvaltısına yerel ve ulusal basından çok sayıda gazeteci katılım sağladı.

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Şeref Özata'nın da katıldığı toplantıda konuşan CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilk döneminde yaptığı projeleri anlatarak ikinci dönemi için vatandaştan yetki istiyor. Çalık ikinci dönemi için iddialı konuşarak, “Kentsel dönüşümü mahalle bazında yapacağız ve Beylikdüzü’nün adı artık uluslararası belediyecilik vizyonuyla Türkiye ile dünyaya örnek olacak” dedi.

ÇALIK: BEYLİKDÜZÜ’NÜN İSTİKAMETİNİ DEĞİŞTİRDİK

Beylikdüzü’ndeki uzun yıllardır süren çalışmalarını anlatan Mehmet Murat Çalık, “99 yılında Beylikdüzü’nde çalışmaya başladım. Bugün Beylikdüzü’nde kullanılan altyapı bizim firmamızın yaptığı altyapısıydı. Beylikdüzü Belediye Başkanı değişti ama ben çalışmaya devam ettim. Sonra yine değişti ben yine buradaydım. Sonra yine belediye başkanı değişti ben yine buradaydım. Ekrem İmamoğlu geldi ben teknik koordinatörlüğünü yaptım. İmamoğlu’nun ortaya koyduğu vizyona göre projeler ürettik. Sonra yine belediye başkanı değişti ben de dedim ki artık ben başkanlarla çalışmayayım ben başkan olayım. Burayla olan bağımız 2019’da başlamadı. 2014 yılında tabi ki sayın İmamoğlu’yla birlikte çok iyi işler yaptık ve Beylikdüzü’nün istikametini değiştirdik. Bazı arkadaşlar diyor ki burayı ben yaptım, Yaşam Vadisi’ni de o yapmış vs. Buranın eski halini hatırlayan var mı? Eski haliyle alakası yok. Her gün şu koridorlarda fayanslar patlıyordu hatırlayın. Burada bile drenaj problemi vardı. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bir rapor hazırlattım. Binanın güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıktı. 5-6 yıllık binaya güçlendirme ihtiyacı doğmuş. Ben olsam utanırdım. İnsanlar niye bana oy verecek? Yaptıklarımdan dolayı verecek. Siyasi bir partinin temsilcisi olarak giriyorum evet, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir ferdi olarak da bundan gurur duyuyorum. CHP Belediyeciliği nasıl yapılır bu 5 yılda gösterdim diye düşünüyorum. Kültür merkezleri, köy meydanları, afetlere hazırlık… Bu çapta ikinci bir kültür merkezi gösterin bana başka bir ilçede. 25 bin metrekarelik bir kültür merkezi gösteremezsiniz.” diye konuştu.

“PROJELERİMİZİN AMACI SEÇİM DEĞİL, GEÇİM”

Yaptıkları projelerle ilgili amaçlarının neler olduğuna değinen Çalık, “Benim derdim seçim değil, geçim. Ben vatandaşın geçim derdiyle ilgileniyorum. Beslenme Saati uygulamasını neden yaptık? Türkiye’ye örnek oldu. Çocuk ve geçim hassasiyeti var bende. Ben bunlardan başka bir kaygı taşımıyorum.” dedi.

“TEK ADAY ADAYIYIM”

CHP’nin Beylikdüzü’ndeki tek aday adayı olduğunu söyleyen Çalık, “Seçilmemiz de hayırlı olacak, seçilmemiz de hayırlı olacak. Aday adayıyım, parti üst yönetimi adayı belirleyecek. Tek aday adayıyım burada. Başka bir aday adaylık başvurusu olmadı. Olursa eğer ben kendim dosyasını genel merkeze ileteceğim.” ifadelerini kullandı.

“BU VİZYON BAKANLIKTA BİLE YOK”

Bakanlığın bile kendi belediye yönetiminin vizyonuna sahip olmadığını belirten Mehmet Murat Çalık, “Belediyeler kolaylaştırıcı kurumlardır. Kentsel dönüşümü de kolaylaştırmak görevimiz. 2500 bağımsız bölümü dönüştürdük. Birisi binasını dönüştürecek biz o işi üstlenmiyoruz. Vatandaş kendisi yıkıyor, yapıyor biz destek oluyoruz. Cumhuriyet, Barış ve Büyükşehir Mahallesi bu üç mahalle aslında eski Beylikdüzü olarak geçiyor. Burada 42 bin bağımsız bölüm var ve hepsinin bir dönüşüme ihtiyacı var. Biz parsel ve ada bazında değil mahalle bazında yapacağız. 42 bin bağımsız bölümün içinde olduğu bir model çalışıyoruz. Kat yüksekliğiyle ilgili bir düzenleme yapacağım. Biraz daha tabana yayılıp yeşil alanla daha çok haşır neşir olmaya ihtiyacımız var. Bu 4 milyar dolarlık bir mesele. Alt ve üst yapısı ile raylı sistemiyle tam 4 milyar dolar. Böyle bir vizyonu Bakanlık bile ortaya koymadı. Eğer Bakanlık böyle bir vizyonda olsaydı İstanbul’un sorunu kalmazdı. Kentsel dönüşüm binayı yenilemek değildir, kenti yenilemektir. Biz nasıl dönüştürüyoruz? 3 katlı binayı yık yerine 6 katlı yap tamam haydi dönüştü diyoruz. Kağıthane’de kentsel dönüşüm yapıyorlar 4 katlı binanın yanında 12 katlı yapıyorlar.” ifadelerine yer verdi.

“48 SAATTE PARK YAPTIK”

Birçok kurumun bir iki ayda yapabileceği projeyi 2 günde tamamladıklarını söyleyen Çalık, “Bakın 5 dönüm bir alanı 48 saatte park yaptık. İki kaydırak bir saha koyarak park yapılmaz. İddiam şu; Beylikdüzü’nde uluslararası bir belediyecilik yapacağız. Herkes her yerde başarı sağlarsa memleket daha iyi yerlerde olur. Türk bayrağına ve bu topraklara hizmet etmekten de gurur duyuyorum. Fizan’a gönderseler orada da çalışırım. Ben şehir plancısıyım. Ben daha çok bu mesleki tarafımı önemsiyorum.” diye konuştu.

MURAT KURUM’A ELEŞTİRİ

Çalık, “İstanbul Muradına erecekmiş. Sen Bakanlık yaptın. Yasa yetkisi sendeydi. Ne var ortada? Kocaman bir sıfır. Vatandaş yemez bunu. Kentsel dönüşüme dair çok ciddi çalışmam var. Kendisiyle bakan olduğu dönemde kentsel dönüşüm projemizi antalmak için randevu istedim fakat randevu vermemişti” diyerek Murat Kurum'a eleştiride bulundu.

“HER SEÇİM ZORDUR”

‘İttifaksız zorlanır mısınız?’ sorusuna Çalık: “Her seçim zordur. Neticede sandık gelecek. Biz üstümüze düşeni yapacağız, vatandaşımıza projelerimizi anlatacağız. Vatandaş takdirini yapacak.” cevabını verdi.



İZMİR SÖYLENTİLERİNE CEVAP VERDİ

Kulislerde İzmir için adaylığı konuşulmasının sorulması üzerine konuya açıklık getiren Çalık, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yakıştırılmam tabi ki gururumu okşayan bir şey. Ama yaptıklarımdan dolayı bu yakıştırma yapıldı. Ben Beylikdüzü için aday adayı başvurumu yaptım. Başka bir yer için bir niyetim yok şu an. Beylikdüzü’nde yapacaklarım var. Beylikdüzü’nün takdiri de parti meclisinindir. Ama parti üst yönetimi hangi görevi verirse onu yapmamız gerekiyor.” dedi.