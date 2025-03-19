Sabah saatlerinde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldı ve aramanın ardından Çalık gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evinde de arama gerçekleştirildi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin evinin önünde olduğunu belirterek, baskılara boyun eğmeyeceğini ve duruşunu koruyacağını ifade etti.

Soruşturma çerçevesinde, gazeteciler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 100'ü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.